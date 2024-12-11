傳拜登擬阻擋美鋼被收購 日鐵稱立場不變

針對美媒報導美國總統拜登擬阻止日本製鐵公司收購美國鋼鐵公司一案，日鐵今天回應，「政治繼續凌駕於真正國安利益之上並不適當」，並表明會持續朝收購方向努力。

日經亞洲（Nikkei Asia）引述美媒彭博的報導指出，美國總統拜登（Joe Biden）計劃一旦這筆收購案交由他定奪，將以國安理由正式阻止這項交易，但尚不清楚美方何時會宣布最終決定。

日本製鐵公司（Nippon Steel）在聲明中表示：「我們一直抱持誠意與各方接觸，強調這項交易將如何藉由應對中國的威脅，促進美國的經濟和國家安全。」

日鐵也提到，「我們依然對美國及其法律制度的正義與公平抱有信心」，將與美國鋼鐵公司（U.S.Steel）合作「共同考慮且採取一切可能的措施，以達成公正的結果」。

日鐵去年12月宣布以約140億美元收購美鋼的計畫，而美國財政部長葉倫（Janet Yellen）領導的美國外來投資審查委員會（CFIUS）仍在審查這筆收購案，審查結果預計今年底出爐。CFIUS負責審查外國對美國公司的收購。

如果CFIUS針對這項收購案結論不一，將由美國總統做出最終決定。

美國總統當選人川普（Donald Trump）本月稍早也在社群媒體發文，揚言上任後將封殺這樁收購案。

日鐵一直在努力爭取美國聯合鋼鐵工會（USW）的支持。日鐵今天發表聲明前宣布，未來完成收購後，將向美國和歐洲的美鋼員工分別發放5000美元、3000歐元的獎金，總金額接近1億美元。