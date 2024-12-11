快訊

外資賣超逾176億元！賣超冠軍竟是它 聯電、鴻海也難逃

倒戈？尹錫悅2次彈劾通過機率提高 南韓執政黨5人預告贊成

謝宜容釀公務員之死 衛福部明接棒說明7起霸凌案

日銀官員傳認為等等再升息也沒損失 日圓應聲貶0.6%

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本銀行（央行）。路透
日本銀行（央行）。路透

情人士透露，日本銀行（央行）官員在評估下周升息須取決於經濟數據和市場發展之際，也認為等一等再升息，沒什麼損失，日圓兌美元11日盤中應聲貶值0.6%。

彭博資訊報導，日銀認為，就算決定等到明年1月或更晚一些再升息，也不會帶來巨大代價，因為跡象顯示，通膨可能超過2%目標的風險很低。知情人士也說，若有官員在12月19日的決策會議提議升息，一些官員也不會反對。

日圓兌美元匯率11日盤中應聲貶值0.6%至152.79日圓兌1美元，貶幅稍後收斂至0.4%，報152.53日圓兌1美元。

知情人士說，日銀官員認為再次升息只是時間問題，因為經濟和通膨都符合其預測，官員將仔細評估數據和金

融市場，再做出最終決定。基於日圓貶勢沒有7月那麼猛烈，日銀官員認為日圓匯率推升通膨的風險已降低。

知情人士表示，日銀官員將仔細分析的數據，包括預定11日稍後公布的美國11月消費者物價指數（CPI）、13日發布的每季短觀企業信心調查，以及預定在台灣時間19日凌晨3時公布的聯準會（Fed）利率決策。

情人 通膨 風險

延伸閱讀

葉倫：川普擬徵關稅 恐破壞抑制通膨進展

市場觀望美通膨與歐洲央行決策會議 歐股收黑

薪資成長連七月追上通膨 前十月平均達43,092元

均薪6.1萬14年新高 通膨逐漸下滑之故

相關新聞

川普上任前 北京官員趕忙與華爾街高層會面

中國國務院副總理何立峰近一個月來已會見多位美國金融業高層，試圖在川普上任並對大陸加徵關稅前，與華爾街大咖建立關係。

AMD股價10年來飆漲近50倍 蘇姿丰獲選時代雜誌最佳CEO

美國「時代雜誌」（TIME）評選人工智慧（AI）晶片大廠超微（AMD）台裔董事長暨執行長蘇姿丰為2024年度最佳執行長，...

日本首相：日本可在全球晶片領域扮演「核心角色」

2024年日本半導體展（Semicon Japan 2024）周三揭幕，日本首相石破茂透過影片在開幕式上致詞，強調晶片產...

關稅戰一觸即發 北京劍指美供應鏈 不怕嚇跑外資

美國總統當選人川普揚言上台後將對進口自中國的商品加徵關稅，北京已釋出明確信號，即面對貿易戰將以強硬態度直球對決，包括採取...

旗下執行長遭殺 聯合健康集團股價暴跌 市值蒸發450億

醫保巨擘聯合健康集團(United Health Group)自旗下聯合健保公司執行長湯普森(Brian Thompso...

投資人AI熱情減退 投銀預測美股明年漲勢低於歷史水準

摩根士丹利、滙豐和高盛在內十大投資銀行預測，代表美國股市大盤的標普500指數明年底會漲到6,550點，較目前僅上漲8%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。