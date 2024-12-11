AMD股價10年來飆漲近50倍 蘇姿丰獲選時代雜誌最佳CEO

美國「時代雜誌」（TIME）評選人工智慧（AI）晶片大廠超微（AMD）台裔董事長暨執行長蘇姿丰為2024年度最佳執行長，凸顯她作為AI時代代表性人物的成就。

時代雜誌說，超微是全球頂尖的中央處理器（CPU）晶片大廠之一，這些晶片為個人電腦和資料中心提供動力，這個存放伺服器的龐大倉庫支撐谷歌、Meta、亞馬遜和微軟等科技巨擘的運作。

超微主力產品為繪圖處理器（GPU），這項產品早期主要用於遊戲顯示卡，後來用來創建和運行ChatGPT等AI程式的專用晶片。近年來，超微晶片市占快速竄起，時代雜誌剖析很大程度上要歸功於蘇姿丰的領導。

蘇姿丰10年前接任超微執行長時，超微股價還只在3美元上下，在資料中心晶片市場的占有率也極低，但蘇姿丰以卓越領導力，帶領超微振衰起，並乘著AI熱潮將公司推向新高度。

時代雜誌報導，2022年，超微市值首度超車競爭對手英特爾，超微股價一度達到140美元，10年來飆漲了近50倍。

哈佛商學院（Harvard Business School）也開始將蘇姿丰對超微的管理作為個案研究進行教學；美國半導體產業歷史學家、「晶片戰爭」（Chip War）作者米勒（Chris Miller）說：「是現代美國商業史上最偉大的翻身故事之一。」

認識蘇姿丰的人形容，她是一位精明的戰略家，樂於投資培養人才，也會淘汰未善盡本分的人。蘇姿丰在接受時代雜誌訪問時說：「我不相信有人天生就是領導者，我認為領導者都是培訓出來的。」

蘇姿丰會在周末主持會議，希望在晨間電話會議中討論午夜後發出的冗長文件細節，也經常到實驗室親身參與產品測試。科技業分析師、曾任超微高階主管的穆黑德（Patrick Moorhead）說，這種雷厲風行的風格可能不適合所有人，且會讓那些達不到標準的人很難在公司生存。

蘇姿丰、台裔美籍的輝達執行長黃仁勳，雙雙成為近來最被熱烈討論的人物。蘇姿丰在台灣出生，3歲時舉家移民美國。在紐約長大的她很小就發現自己對STEM（科學、技術、工程、數學）的熱愛，並逐漸對在電腦上編寫基本程式著迷。她在麻省理工學院（MIT）主修電機工程學，最終取得博士學位。