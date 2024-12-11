歷經Q3疲軟 Zara母公司印地紡假期購物季迎來好的開始
Zara母公司印地紡（Inditex）表示，隨著近幾周營收上升，今年假日購物季迎來好的開始，一掃上季的頹勢。上季財報不如預期，因多雨的天氣影響幾個關鍵歐洲市場的銷售表現。
這家旗下坐擁Zara、Pull&Bear等品牌的公司11日說，不計匯率波動因素，11月1日到12月9日的營收較去年同期成長9%，因人們紛紛購買禮物與與外出服裝。即使歐美等主要市場因異常暖冬而對服裝零售業需求疲弱，讓同業陷入苦戰，這家全球最大快時尚零售商依舊贏得消費者的青睞。
不過，這段時期（包含關鍵的「黑色星期五」促銷檔期）的營收增幅，仍低於去年同期的14％。
印地紡資本市場部門主任洛培茲（Marcos Lopez）告訴路透記者，「在2023年同期比較基準較高的情況下，我們今年最後一季開始的表現不俗」。
印地紡第3季（上季）營收增加7%至274億歐元（288.4億美元），增幅低於分析師預期的8%。息稅前盈餘（EBIT）為21.3億歐元（22.4億美元），也略低於分析師預期。
印地紡今年前9個月的淨利較去年同期增加8.5%至44.4億歐元，低於分析師平均預測值的45.2億歐元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言