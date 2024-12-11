金價明年底漲至3,000美元的阻力？高盛說跟Fed有關

高盛周二（10日）表示，該銀行做出的金價2025年底漲至每英兩3,000美元的預估，面臨的主要下行風險是美國聯準會（Fed）可能減少降息次數，而非是更強勢的美元匯率。

高盛在一份報告中表示：「我們反對一種普遍的觀點，即在美元維持更長時間強勢的環境下，金價無法在2025年底之前漲至每英兩3,000美元的說法。」

金價在10月創下每英兩2,790.15美元的歷史新高，今年來飆漲超過30%，主要受到各國央行降息、地緣政治緊張局勢日益加劇所推動。

高盛預預期，如果聯準會接下來再降息5碼，金價將上漲7%；但如果聯準會僅再降息1碼，那麼預估金價到年底前只會漲至每英兩2,890美元。

在預期降息的環境下，金價通常會上漲，原因是較低的利率，降低了持有黃金這種非孳息資產的機會成本。

高盛表示：「我們不認同美元走強將阻礙央行買進黃金的看法，因為依照我們的基線情節，央行購買黃金將帶動金價在2025年底前上漲9%，理由是央行是用美元準備在國際市場購買黃金。」

高盛還指出：「我們認為，人民幣貶值和我們經濟分析師預期更廣泛的政策寬鬆，對中國的零售黃金需求影響大致是中性。」

根據中國人民銀行上周六公布的數據，人行自11月起恢復為儲備購買黃金，結束六個月來暫停購買黃金的行動。