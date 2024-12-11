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日本首相：日本可在全球晶片領域扮演「核心角色」

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Rapidus會長東徹郎表示，極紫外微影（EUV）設備將如期於本月安裝。路透
Rapidus會長東徹郎表示，極紫外微影（EUV）設備將如期於本月安裝。路透

2024年日本半導體展（Semicon Japan 2024）周三揭幕，日本首相石破茂透過影片在開幕式上致詞，強調晶片產業對日本經濟的重要性，並表示日本在全球半導體供應鏈扮演「核心角色」。

他以台積電（2330）熊本廠為例，說明大型建設如何帶動當地中小型企業加碼投資。

石破茂說：「同時振興整個地區與經濟是非常重要的，我相信半導體是實現這個目標的關鍵。」

他還提到日本政府計劃2030財政年度之前將投入超過10兆日圓（約650億美元），以支持半導體和人工智慧（AI）產業，目標是在未來10年內總共吸引公共與私人部門合計超過50兆日圓的投資。

自民黨負責晶片策略的國會議員甘利明致詞時表示，將日本新創企業Rapidus打造成能和台積電競爭的晶片製造商，將有助於降低全球供應鏈風險。

甘利明提到台海衝突的風險：「如果台灣海峽遭到封鎖，先進半導體的供應就會中斷。」

Rapidus會長、原東京威力科創（Tokyo Electron）前會長東徹郎表示，極紫外微影（EUV）設備將如期於本月安裝。他說：「超過200台機台將交付，並於明年3月底前全部就位。之後，試驗生產線將啟動，並開始製造2奈米半導體，交付給客戶。」Rapidus預計2027年開始2奈米製程的量產。

半導體 台積電 日本經濟

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