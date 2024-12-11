通用退出機器人計程車市場 聚焦自用車自駕系統

美國汽車業巨擘通用汽車（General Motors）今天宣布，將退出虧損的Cruise機器人計程車事業的開發，未來專注研發自用客車的自動駕駛系統。

綜合法新社與路透社報導，通用汽車發表聲明指出，公司打算將Cruise機器人計程車部門併入通用汽車的技術團隊，以專注開發自用客車的先進自動駕駛輔助系統。

通用汽車表示，公司放棄機器人計程車事業計畫，「是因為機器人計程車市場競爭日益激烈，且發展這項業務需要投入大量時間和資源」。

這項宣布意味著通用汽車的重大轉變。通用在2016年收購了新創公司Cruise，此後為讓Cruise能夠運轉，已挹注了數十億美元。

去年，Cruise一輛自動駕駛車在舊金山市發生事故，意外拖行了一名先被肇逃司機撞倒的婦人，導致Cruise被迫暫停在舊金山所有的業務。

目前仍在新興機器人計程車業進行開發的公司，包括谷歌（Google）母公司Alphabet旗下的Waymo、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）所屬的特斯拉（Tesla），以及中國搜索引擎公司百度（Baidu）等財力雄厚的業者。