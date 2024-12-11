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川普衝擊！SpaceX估值3,500億美元 全球最有價值未上市新創公司

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普（左）與馬斯克一起觀看SpaceX的Starship火箭第六次試射。因為內部交易，SpaceX的估值衝到3,500億美元，成全球最有價值的未上市新創公司。路透
川普（左）與馬斯克一起觀看SpaceX的Starship火箭第六次試射。因為內部交易，SpaceX的估值衝到3,500億美元，成全球最有價值的未上市新創公司。路透

馬斯克旗下的太空探索公司SpaceX，因為收購員工手中股權的新交易，使其估值衝上3,500億美元，成為全球最有價值的未上市新創公司。

知情人士表示，SpaceX及其投資人將以每股185美元的價格，買進12.5億美元的現有普通股，這表示股價從還不到3個月前的112美元狂漲65%。SpaceX將用外部投資人提供的資金買入約5億美元普通股。

11月中旬，SpaceX曾提議將其股票定價在125美元，估值換算下來是2,500億美元左右，但投資人胃口太好，估值整整提高了1,000億美元，令人瞠目結舌。

馬斯克被川普當親信，不僅為高階官員的任命提供建言，還參加川普與世界領導人的電話會議，兩人的「麻吉好友」交情使投資人競相為馬斯克的事業提供財力支援，世界首富的財富出現了「川普衝擊」（Trump Bump）效應。 

SpaceX 投資人 馬斯克

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