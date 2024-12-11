蘋果股價一個月來默默漲了10% 打敗特斯拉以外的科技六雄

在美國幾檔大型科技股票中，蘋果公司的營收成長是最慢的，而且還面臨川普二度進白宮後的關稅相關風險。不過，這不阻礙蘋果股價表現亮眼。

蘋果股價在過去一個月上漲約10%，是「科技七雄」（Magnificent 7）中表現第二佳的股票，僅次特斯拉。儘管市場對最新款iPhone反應平平，而且10月底公布的蘋果財報也令人失望，但投資人顯然冷靜以對，芝加哥選擇權交易所「蘋果波動指數」Apple VIX指數（追蹤蘋果估計未來波動率）近期觸及近一年最低。

Parnassus Investments投資組合經理喬伊（Andrew Choi）表示：「考量到中國的市況和我們即將面臨的地緣政治局勢，蘋果股價表現如此良好，確實令人摸不著頭緒…考量到這些涉及其核心業務的生存問題，股價沒有更大波動讓人意外。」

儘管川普上任後實施的關稅措施嚴厲程度和時機都不明確，但預料限制措施會特別針對中國，而蘋果多數產品都在中國製造。Jefferies分析師認為，雖然有人樂觀認為執行長庫克將管控風險得宜，正如川普首任總統時期，但他估計，最糟糕情況下，每支iPhone成本可能增加256美元。

在面臨額外關稅成本之際，蘋果已經遭遇具有AI功能的新款iPhone需求疲弱，澆熄投資人認為新機將驅動成長加速的預期。蘋果過去八個季中，有五季營收衰退，儘管預期明年恢復成長，但步調顯然會低於其他大型科技公司。

但一些蘋果投資人並不以為意，押注蘋果最終將受惠於AI，而庫克也能再次成功化解大部分關稅風險。他們還青睞蘋果股票的防禦性質。

蘋果沒有像微軟、Meta、Alphabet或亞馬遜一樣，將大量資本支出投入AI基礎設施，而是預期從其他公司的支出中受益，因為主要AI平台競相融入蘋果的生態系。

喬伊說：「蘋果將是如何把AI帶給數億消費者的關鍵。它在AI與消費者之間的關鍵位置占有絕對優勢。」

此外，蘋果也具有優質特色，包括大量自由現金流和穩定的股票回購。

不過，蘋果的本益比接近33倍，比其十年平均值高逾50%，這代表股價昂貴。

另一方面，彭博追蹤的分析師中，不到三分之二建議買進蘋果，這顯示蘋果比其他大型股不受青睞。儘管60位分析師中只有三位建議賣出，但平均目標價約243美元，顯示華爾街認為蘋果股價未來12個月內難以大幅上漲。