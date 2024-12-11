她獲選時代雜誌年度CEO 不畏來自邁威爾和博通客製AI晶片的競爭

超微（AMD）的執行長蘇姿丰獲選《時代雜誌》2024年的年度最佳執行長。她掌舵十年，超微從一間不賺錢的公司轉型，在個人與企業運算的CPU市場裡搶天下，超越了曾經不可一世的半導體巨擘英特爾（Intel），如今以AI產業為目標，與另一巨擘競爭下一代運算技術的晶片銷售。

成就與挑戰

自蘇姿丰2014年上任執行長以來，超微持續打造出色產品、關注客戶關係並簡化業務，成功蠶食英特爾的市占率。伴隨營收成長與獲利能力，超微股價從徘徊在3美元，狂漲逾40倍到近125美元，市值膨脹到2,073億美元，相較下，英特爾只剩869.5億美元。

超微2014年度營收為55億美元，2024年第3季是68億美元，意味最近一季的銷售額比截至2014年12月底的一年還要多。

今年秋天，哈佛商學院開始以蘇姿丰當案例研究來授課。《晶片戰爭》（Chip War）一書作者米勒（Chris Millr）讚道：「這確實是美國現代商業史上最偉大轉折故事之一。」

但在蘇姿丰團隊超越英特爾的同時，兩家公司都被輝達（Nvidia）超越，超微現在在半導體行業是落後冠軍有相當距離的第二名。 2024年第3季共售出價值320億美元的AI資料中心GPU，輝達占95%。

超微11月宣布全球裁員4%，將專注AI帶來的機遇。

不久前推出Zen 5核心架構的CPU，超微已成功在雲端運算和資料中心市場站穩腳步。該公司還向外收購，其中最引人注目的是FPGA提供商賽靈思 （Xilinx）。併購交易讓超微在AI時代擁有最多元化的產品組合。

在輝達幾乎壟斷AI市場的情形下，微軟、Meta、亞馬遜等大型科技公司紛紛開始採用博通（Broadcom）和邁威爾（Marvel）等開發出來的客製化AI處理器。長遠來看，這可能對超微構成威脅，儘管蘇姿丰把它看成機會。

超微的持續成長也依賴其他不在掌控範圍內的系列因素：AI的持續精進；地緣政治挑戰，包括晶圓代工廠台積電在台灣，而台灣面臨來自大陸的武統威脅；以及行事難以捉摸的川普重返白宮，可能給半導體業帶來新的動盪。超微10月就警告投資人，它的業務可能受到關稅及外國政府實施報復政策的不利影響。

樂觀有幹勁

蘇姿丰樂觀看待所有新發展。

蘇姿丰認為，市場上的客製化晶片不會完全取代超微的產品。她說，沒有公司會願意複製超微每年砸60億美元研發的法作。大型科公司未來將繼續在超微晶片上投資，也同時依賴客製化處理器來處理某些工作負載，結果是「生態系統愈廣泛，派對愈大」。

她預測，到2028年，僅專用AI晶片市場的價值就將增長到5,000億美元，超過十年前整個半導體業的規模。排名市場第2大公司仍可讓超微成為龐然大物。

超微的發展有很大程度取決於蘇姿丰帶領公司克服障礙的能力。她會在開會時提供高管直率的意見反饋，雜促他們更快行動並加強授權。現年55歲的她在周末開會，高管都清楚她的作風，電話晨會上就想深入討論午夜後流傳的長篇文件。當代工廠交付原型晶片，她經常親臨實驗室協助詳查。她自己充滿幹勁，但這並不適用於所有人，讓不履行承諾的人很難在公司生存。

超微創辦人兼首任執行長Jerry Sanders表示，「沒有別人更有資格勝任（執行長）這份工作了。她有能力有一天擊敗輝達嗎？我心裡毫無疑問。」