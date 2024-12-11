AI代表人物 蘇姿丰榮膺時代雜誌2024最佳CEO

美國「時代雜誌」（TIME）評選人工智慧（AI）晶片大廠超微（AMD）台裔董事長暨執行長蘇姿丰為2024年度最佳執行長，凸顯她作為AI時代代表性人物的成就。

時代雜誌說，超微是全球頂尖的中央處理器（CPU）晶片大廠之一，這些晶片為個人電腦和資料中心提供動力，這個存放伺服器的龐大倉庫支撐谷歌（Google）、Meta、亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）等科技巨擘的運作。

超微在研發繪圖處理器（GPU）方面同為佼佼者，GPU是用於創建和運行ChatGPT等AI程式的專用晶片。當你發送電子郵件、觀看串流電影、網購商品或與AI助理聊天時，超微晶片可能就為實現這些日常提供部分運算能力。全球最強大的超級電腦採用的就是超微的晶片。

這在很大程度上要歸功於蘇姿丰的領導。10年前，當她接任超微執行長時，超微股價徘徊在3美元上下，在資料中心晶片市場的占有率也降至幾乎可以忽略不計，每個人都在談論這家公司還能撐多久。然而，蘇姿丰以卓越領導力，帶領超微重新打造旗下產品、改善與客戶關係，並乘著AI熱潮將公司推向新高度。

2022年，超微市值首度超車競爭對手英特爾（Intel），超微股價目前約為140美元，10年來飆漲了近50倍。哈佛商學院（Harvard Business School）也開始將蘇姿丰對超微的管理作為個案研究進行教學。美國半導體產業歷史學家、「晶片戰爭」（Chip War）作者米勒（Chris Miller）說：「這的確是現代美國商業史上最偉大的翻身故事之一。」

認識蘇姿丰的人形容，她是一位精明的戰略家，樂於投資培養人才，也會淘汰未善盡本分的人。55歲的蘇姿丰告訴時代雜誌：「我不相信有人天生就是領導者，我認為領導者都是培訓出來的。」蘇姿丰會在週末主持會議，希望在晨間電話會議中討論午夜後發出的冗長文件細節，也經常到實驗室親身參與產品測試。科技業分析師、曾任超微高階主管的穆黑德（Patrick Moorhead）說，這種雷厲風行的風格可能不適合所有人，且會讓那些達不到標準的人很難在公司生存。

在美中之間正在醞釀的冷戰中，半導體是最重要的戰場之一。至少從股市來看，美國經濟的成功，如今比以往任何時候更依賴設計、生產和使用晶片的企業持續成長。88歲的超微聯合創始人兼首任執行長桑德斯（Jerry Sanders）說：「我們找不到比她更適合這份工作的人了。」談及蘇姿丰是否有能力有朝一日帶領超微擊敗輝達（Nvidia），桑德斯說，「在我看來這不是問題」。

蘇姿丰在台灣出生，3歲時舉家移民美國。在紐約長大的她很小就發現自己對STEM（科學、技術、工程、數學）的熱愛，並逐漸對在電腦上編寫基本程式著迷。她在麻省理工學院（MIT）主修電機工程學，最終取得博士學位。

2012年，蘇姿丰出任超微資深副總裁暨全球事業群總經理，2014年升任執行長。她說：「我感覺自己正在接受培訓，以便有機會在半導體產業做一些有意義的事情。而超微就是我的機會。」

蘇姿丰接管這家負債累累且已解雇25%員工的公司，她面臨著艱難的處境。超微擅長打造強大的處理器。蘇姿丰便為麾下工程師設定一個目標：打造一款比上一代快40%的新CPU晶片。她組建一個團隊，致力於一項更雄心勃勃的計畫，探索如何為全球第一台每秒執行百億億次等級頂尖處理能力的超級電腦開發晶片。這些決定揭露了蘇姿丰領導哲學的核心原則。她說：「人們真的會被遠大的目標所激勵。先前的策略是，我們把這裡或那裡稍微改進一下，這事實上無法激起多大幹勁。」

蘇姿丰的長期願景包括專用AI晶片市場成長。她預測到2028年，光是專用AI晶片市場價值就將達到5000億美元，超越10年前整個半導體產業的規模。即使作為這個擴張市場中的第2大公司，超微仍無法很快超越輝達，但蘇姿丰布局長達數十年，她說，這個產業的特點是，一切都需要時間。