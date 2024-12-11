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亞銀調降亞洲發展中國家明年GDP預測 台灣下修至2.5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
亞銀將台灣今年經濟成長預測由9月3.5%上修至4.0%。路透
亞銀將台灣今年經濟成長預測由9月3.5%上修至4.0%。路透

亞洲開發銀行（ADB）調降亞洲發展中國家今明兩年的經濟成長預測，也將台灣明年國內生產毛額（GDP）成長預測由2.7%下修為2.5%，並表示美國總統當選人川普若迅速改變美國貿易政策，前景可能更加惡化。

亞銀將亞洲發展中國家今年和明年經濟成長分別下修為 4.9% 和 4.8%，略低於9月預測的 5.0% 和 4.9%。不過，亞銀將台灣今年GDP成長預測由9月3.5%上修至4.0%。

亞銀表示，整體經濟成長率下修，反映第3季部分經濟體經濟表現不佳，消費前景疲軟。

亞銀對中國大陸今明年的GDP預測維持不變，各為4.8%和4.5%，對印度今年GDP預測則由原先的7.0%調降至6.5%，明年成長由7.2%調降為7.0%。

亞銀在「亞洲發展展望」報告中說：「美國貿易、財政和移民政策的變化，可能會削弱亞洲發展中國家的經濟成長並推升通膨。」但報告也指出，大多數影響可能會在2024-2025年的預測期間之後顯現。

川普將於1月20日上任，他已揚言要對美國從中國大陸進口的商品加徵超過60%的關稅、打擊非法移民，並延長減稅政策。

亞銀說：「（經濟成長）向下的風險依然存在，包括美國政策轉變速度比目前預想的更快、幅度更大，地緣政治緊張局勢惡化，以及中國房地產市場進一步疲軟。」

由於全球大宗商品價格走軟，亞銀將2024年和2025年的通膨預測分別從原先的2.8%和2.9%下調至2.7%和2.6%。

美國 通膨

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