快訊

獨／反洗錢卻涉洗錢 陳梅慧老闆XREX蕭滙宗任這職務監管同行惹議

地表最強戰車要來了 M1A2T全面解析

打臉賴政府？美軍官員：不認為陸東、南海活動是對賴總統過境的回應

美超微重挫8% 傳將遭那指100剔除 梁見後：有信心不會下市

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美超微執行長梁見後。（本報系資料庫）
美超微執行長梁見後。（本報系資料庫）

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）執行長梁見後周二（10日）表示，他有信心美超微股票不會被那斯達克交易所下市。他是在紐約參加路透舉辦的NEXT活動會場邊，接受訪問。他說，美超微會在明年2月期限前，完成所需的申報文件。

對於傳出美超微可能會被踢出那斯達克100指數成分股，梁見後沒有評論。彭博資訊分析師最新報告點名美超微等多檔股票，可能將被那斯達克100指數剔除。受此消息影響，美超微股價周二收盤大跌8.2%至40.54美元。

彭博分析師說，那斯達克100指數可能會以Palantir或是微策略（MicroStrategy）取代美超微。那斯達克交易所將在13日公告那斯達克100指數成分股的增減結果。

美超微股票掛牌交易的那斯達克交易所，上周以規定的例外行動，發函美超微同意延長該公司的財務年報、季報文件繳交期限至明年2月25日。

美超微先前受惠於生成式AI熱潮帶動的AI基礎建設需求，股價曾經飛天飆漲，市值一度達到670億美元。近期因為財務審計問題，股價重挫。

美超微的合作公司包括馬斯克的AI新創公司xAI，xAI正在發展超級電腦「Colossus」。

指數 美超微 財務

延伸閱讀

Google 跨出「人類的一大步」 量子電腦照亮廣達

解決 AI 等超級能耗 馬斯克喊設沙漠太陽能

貝佐斯向川普和馬斯克遞橄欖枝 支持推動鬆綁管制

馬斯克將上任政府效率部 OpenAI執行長掛保證「不會濫用職權」

相關新聞

亞銀調降亞洲發展中國家明年GDP預測 台灣下修至2.5%

亞洲開發銀行（ADB）調降亞洲發展中國家今明兩年的經濟成長預測，也將台灣明年國內生產毛額（GDP）成長預測由2.7%下修...

美超微重挫8% 傳將遭那指100剔除 梁見後：有信心不會下市

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）執行長梁見後周二（10日）表示，他有信心美超微股票不會被那斯達克交易所下市...

拜登卸任前出險招！擬加強對俄羅斯石油貿易制裁 恐打擊2大買家

彭博資訊引述知情人士報導，距離美國候任總統川普上任剩一個多月，拜登政府研擬對俄羅斯獲利豐厚的石油貿易實施更嚴厲的新制裁，...

Adobe的AI影音生成器進度慢 投資人擔心趕不上對手

彭博資訊報導，Adobe推出人工智慧（AI）影音生成器的進度緩慢，引發市場擔憂會落後對手OpenAI的Sora很多。

美Robotaxi市場剩特斯拉和Waymo兩強相爭 通用汽車的Cruise退出

通用汽車在歷經近十年、耗資100億美元後，正重組其無人駕駛計程車（Robotaxi）部門Cruise，調整策略至優先開發...

美元臨通膨數據公布前連續三天上漲 日圓一度貶破152

美元指數周二連續三個交易日上漲，受到美國公債殖利率上升和風險資產漲勢放緩的提振。日圓一度貶破152關卡，歐元兌英鎊跌至2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。