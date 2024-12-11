拜登卸任前出險招！擬加強對俄羅斯石油貿易制裁 恐打擊2大買家

彭博資訊引述知情人士報導，距離美國候任總統川普上任剩一個多月，拜登政府研擬對俄羅斯獲利豐厚的石油貿易實施更嚴厲的新制裁，俄羅斯的石油出口可能成為目標，這項舉措最快將在未來幾周公布，凸顯即將卸任的拜登更願意採取較冒險手段對抗俄羅斯。

報導指出，拜登政府長期反對這項舉措是擔心可能導致能源成本飆升，尤其在11月迎接總統大選。不過隨著石油供應過剩造成價格下滑，加上憂心川普可能迫使烏克蘭與俄羅斯達成協議，拜登政府對於更激進的制裁行動保持較開放的態度。

知情人士表示，拜登政府還在考慮針對俄羅斯用來運輸石油的油輪船隊實施新制裁，這種船隊又稱「影子艦隊」（shadow fleet）。俄羅斯當局運用「影子艦隊」來規避出口與石油禁運令，藉此為侵略烏克蘭的戰爭籌措資金。

歐盟也計劃在今年年底前對俄羅斯的「影子艦隊」採取類似措施。

報導提到，美國更廣泛的制裁模式之一，可能是對俄羅斯石油實施類似於伊朗石油的限制。在這種情況下，石油買家將面臨美國懲罰。不過，由於包括印度和中國大陸在內的國家是俄羅斯原油的主要消費者，此舉將充滿風險。