美元臨通膨數據公布前連續三天上漲 日圓一度貶破152

美元指數周二連續三個交易日上漲，受到美國公債殖利率上升和風險資產漲勢放緩的提振。日圓一度貶破152關卡，歐元兌英鎊跌至2022年以來最低價位。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.2%至106.399。日圓兌美元貶值0.5%至 151.95，盤中一度跌至152.18。

美國公債全面走低，2年期殖利率漲2.5個基點至4.15%。

Monex的外匯交易員Helen Given表示：「儘管市場對下周降息的預期增強，但對1月降息的押注已大幅減少，現在看來政策寬鬆像是一個非此即彼的情況。」

歐元兌英鎊一度下跌0.4%至盤中低點0.82392，也是2022年3月以來最低價位。

市場預期英國央行降息不會像歐洲央行那樣急進的，為英鎊帶來支持。

澳幣兌美元在澳洲央行決策後一度下跌1.1%至0.6365美元的盤中低點，該行官員在會議上表示對通膨放慢抱有信心；紐西蘭元兌美元一度下跌1.2%至0.5792的低點。

加拿大央行和瑞士央行將分別於周三和周四決定政策，預計兩國都將大幅降息。美元兌加幣升至 2020 年 4 月以來最強價位，報 1.4165 加幣。