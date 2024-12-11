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金價漲逾1%觸兩周高點 油價小漲 市場等待美國通膨數據

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
金價創兩周新高。路透
金價創兩周新高。路透

國際油價周二（10日）小幅上漲，因市場預期全球最大原油消費國中國大陸的需求將上升；金價周二攀升至兩周新高，受地緣政治緊張局勢升溫和聯準會下周有望進行本輪以來第三次降息預期支撐。

油價收盤小漲

布蘭特原油2月期貨上漲5美分，漲幅0.07%，報每桶72.19美元；美國西德州原油1月期貨收於每桶68.59美元，上漲22美分或0.32%。周一，這兩大指標合約都上漲逾1%。

中國明年將加強刺激經濟的力度，這一展望抵銷中國進口數據意外下降近4%的影響。

另外，交易人士聚焦本周稍晚石油輸出國組織（OPEC）和國際能源署（IEA）的市場展望，以及周三的美國消費者價格指數（CPI），這將是聯準會決策會議前的最後一份主要經濟數據報告。

中東緊張局勢持續發酵。阿薩德政權倒台留下權力真空，各派爭奪控制權可能會導致更多動盪，市場關注這是否會對該地區其他地方產生溢出效應。

金價創兩周新高

現貨金價報每英兩2,694.25美元，上漲1.28%；美國黃金期貨收高1.2%，報每英兩2,718.40美元。

Zaner Metals公司副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示：「對中東緊張局勢加劇的擔憂正在推動避險買盤。」「全球寬鬆趨勢也重新成為關注焦點，我們將看到加拿大央行、歐洲央行和瑞士央行在本周稍晚降息，聯準會很可能在下周降息。」

現貨白銀上漲0.7%，報每英兩32.04美元；白金漲0.5%，報940.90美元；鈀金下跌0.4%，報969.52美元。

美國 聯準會 金價

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