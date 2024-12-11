快訊

雙城論壇恐因中共軍事脅迫取消？3可能狀況曝「最糟全團封殺」

林心如現身瓊瑤家祭！不發一語　獻花不捨：永遠懷念您

謝宜容現身北檢…分署長任內工程、採購涉貪遭檢聲押禁見

台積電ADR大跌3.6% 較台北交易溢價縮為17%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（10日）大跌3.6%，收在191.94美元，連續三個交易日下跌，較台北交易溢價縮為17%。

台積電（2330）昨（10）日公布11月合併營收2,760.58億元，月減12.2%，受到客戶端拉貨高峰過後的季節性因素影響，但仍為歷年最旺的11月與歷史單月次高，年增34%。

美國股市三大指數周二全面下跌，科技股五味雜陳，投資人一面樂觀量子運算的進展，一面又憂心人工智慧（AI）題材追捧太甚。

標普500指數下跌17.49點，跌幅0.3%，報6034.91點；道瓊工業指數下跌154.10點，跌幅0.4%，報44247.83點；那斯達克綜合指數下跌49.45點，跌幅0.3%，報19687.24點。

費城半導體指數大跌 2.5%，以美光（Micron）4.6%跌幅最重，12月累計下跌約10%。輝達（NVIDIA）跌2.7%。

台灣加權股價指數昨天下跌148.17點，收在23,125.08點。台積電（2330）跌0.9%收在1,065.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 159.24 -3.16 158.00 0.78

中華電 CHT 124.56 -0.34 124.50 0.05

台積電 TSM 1,246.23 -3.63 1,065.00 17.02

聯電 UMC 42.59 -1.94 43.70 -2.53

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數 科技股

延伸閱讀

台積電11月營收 失守3,000億大關…法人樂觀Q4業績有望超標

外資：台積電美廠成本貴30% 衝擊4奈米獲利

台股主力落跑外資轉賣 成交量萎縮至3,563億元

定期定額熱門股 台積稱冠

相關新聞

美股三大指數全跌 甲骨文財報遜於預期拖累AI概念股

美國股市三大指數周二全面下跌，科技股五味雜陳，投資人一面樂觀量子運算的進展，一面又憂心人工智慧（AI）題材追捧太甚。

美元臨通膨數據公布前連續三天上漲 日圓一度貶破152

美元指數周二連續三個交易日上漲，受到美國公債殖利率上升和風險資產漲勢放緩的提振。日圓一度貶破152關卡，歐元兌英鎊跌至2...

金價漲逾1%觸兩周高點 油價小漲 市場等待美國通膨數據

國際油價周二（10日）小幅上漲，因市場預期全球最大原油消費國中國大陸的需求將上升；金價周二攀升至兩周新高，受地緣政治緊張...

等待CPI數據 美股指數收低 道指連跌4日

美股收跌，交易員消化了年底創紀錄的漲勢，並等待本周的最新美國通膨數據。

市場押注Fed降息兩次

市場對於聯準會（Fed）本月與明年1月的降息押注，都大幅增加，因為得到摩根士丹利（大摩）的加持。

外送平台杜拜IPO 首日破發

外送集團Delivery Hero的中東子公司Talabat於杜拜上市，該公司創下中東地區今年最大首度公開發行案（IPO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。