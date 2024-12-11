台積電ADR大跌3.6% 較台北交易溢價縮為17%

台積電ADR周二（10日）大跌3.6%，收在191.94美元，連續三個交易日下跌，較台北交易溢價縮為17%。

台積電（2330）昨（10）日公布11月合併營收2,760.58億元，月減12.2%，受到客戶端拉貨高峰過後的季節性因素影響，但仍為歷年最旺的11月與歷史單月次高，年增34%。

美國股市三大指數周二全面下跌，科技股五味雜陳，投資人一面樂觀量子運算的進展，一面又憂心人工智慧（AI）題材追捧太甚。

標普500指數下跌17.49點，跌幅0.3%，報6034.91點；道瓊工業指數下跌154.10點，跌幅0.4%，報44247.83點；那斯達克綜合指數下跌49.45點，跌幅0.3%，報19687.24點。

費城半導體指數大跌 2.5%，以美光（Micron）4.6%跌幅最重，12月累計下跌約10%。輝達（NVIDIA）跌2.7%。

台灣加權股價指數昨天下跌148.17點，收在23,125.08點。台積電（2330）跌0.9%收在1,065.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 159.24 -3.16 158.00 0.78

中華電 CHT 124.56 -0.34 124.50 0.05

台積電 TSM 1,246.23 -3.63 1,065.00 17.02

聯電 UMC 42.59 -1.94 43.70 -2.53

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據