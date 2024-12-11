美股三大指數全跌 甲骨文財報遜於預期拖累AI概念股

美國股市三大指數周二全面下跌，科技股五味雜陳，投資人一面樂觀量子運算的進展，一面又憂心人工智慧（AI）題材追捧太甚。

標普500指數下跌17.49點，跌幅0.3%，報6034.91點；道瓊工業指數下跌154.10點，跌幅0.4%，報44247.83點；那斯達克綜合指數下跌49.45點，跌幅0.3%，報19687.24點。

費城半導體指數大跌 2.5%，以美光（Micron）4.6%跌幅最重，12月累計下跌約10%。台積電ADR大跌3.6%，輝達（NVIDIA）跌2.7%。

雲端運算服務商甲骨文(Oracle)大跌6.8%，該公司周一盤後公布業績略低於預期。在此之前，對AI的樂觀情緒推動甲骨文今年來累計上漲逾80%。

影響所及，AI硬體股繼續下跌。戴爾（Dell ）大跌5.7%，惠與（HPE）跌5.2%，延續了11月來的頹勢。

科技股中也有亮點，Google 母公司Alphabet股價大漲5.6%，這家科技巨人宣布在量子運算領域取得突破。Google 周一發布了一款名為Willow的先進晶片。受Alphabet激勵，通信服務類股上漲 2.6%，是標普 500 指數漲幅最大的類股。

華爾街日報報導，私募股權公司Sycamore Partners正就收購連鎖藥店 Walgreens Boots Alliance 談判，受此消息推動， Walgreens 飆漲17.7%。但自今年年初以來，該公司股價已累計下跌逾一半，原因是受電子商務的影響，其實體店的客流量下降。

跌幅最大的類股房地產股 ，下跌 1.6%。科技股下跌 1.3%。

Interactive Brokers的Jose Torres說：「動物本能在CPI公布前稍事喘息。」「隨著投資人等待今年公佈的最後一份CPI報告，美國股市在歷史高點附近停滯不前」。

「更疲軟的數據可能為年末反彈掃清道路，」Ohsung Kwon領導的美銀團隊表示。「相反的話，數據走強則可以重塑波動性。」

美國消費者物價指數數據定於周三公布，這是下周聯準會（Fed）決定利率之前最重要的一份經濟報告。

目前市場預計Fed本月降息25個基點的可能性為80%。

美國10年期公債殖利率上升0.021個百分點，至4.219%，為連續兩個交易日上漲。