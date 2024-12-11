航空業明年有望大發利市 但要注意此事...

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
根據IATA最新預測，明年將有創紀錄的52億人次搭乘飛機，全球航空業的營收也將因而首度跨過1兆美元關卡。 美聯社
根據IATA最新預測，明年將有創紀錄的52億人次搭乘飛機，全球航空業的營收也將因而首度跨過1兆美元關卡。 美聯社

國際航空運輸協會（IATA）的年度預測說，在創紀錄52億人次搭乘飛機的推動下，全球航空業2025年的營收將首度跨過1兆美元關卡，淨利有望達到366億美元。

彭博資訊報導，這項獲利展望較2024年成長16%。IATA說，航空運輸業的利潤率將達3.6%，高於2024年的3.3%。這個產業組織並表示，油價下滑與需求上升將推動該產業的獲利能力，但川普明年1月就任美國總統後可能祭出的關稅和貿易戰，將損害該產業的前景。

IATA表示，在2024年全球航空運輸業的獲利中，北美仍是最大貢獻者，但由於飛機交付速度放慢以及成本上升（特別是廉價航空公司），該產業的利潤率仍低於新冠疫情前的水準。拜高檔長途旅行需求強勁所賜，中東地區的業績表現最強勁，也是唯一客運收益大幅成長的地區。

相形之下，IATA的數據顯示，歐洲航空業者在2024年受到機隊停飛、薪資上漲、機場費用和稅收上漲等多重打擊，進而影響此地區業者的競爭力。IATA預期，隨著廉價航空公司停飛的飛機恢復營運，明年的獲利能力將會改善。

但IATA指出，如果烏克蘭和中東戰爭惡化，或是油價沒有下跌，可能會修改對航空輸運業的展望。

隨著航空業前景看俏，航空公司股價也跟著水漲船高，避險基金經理人出身的美國電視名嘴克雷默（Jim Cramer）說，如果航空公司能控制其運力，過去幾個月飆漲的航空股將會繼續上向攻堅。

克雷默說，雖然他不確定達美航空、聯合航空和美國航空等股票的漲勢會否持續，但只要航空公司的航班運力維持平穩，股價就有可能繼續走高。

Travelers move through a security checkpoint in Denver International Airport as the summer travel season kicks off with the Memorial Day holiday Friday, May 26, 2023, in Denver. (AP Photo/David Zalubowski)【作者：美國聯合通訊社，日期：2023-05-26，數位典藏序號：20230527034704384】
Travelers move through a security checkpoint in Denver International Airport as the summer travel season kicks off with the Memorial Day holiday Friday, May 26, 2023, in Denver. (AP Photo/David Zalubowski)【作者：美國聯合通訊社，日期：2023-05-26，數位典藏序號：20230527034704384】
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FILE PHOTO: IATA logo is seen at the International Tourism Trade Fair ITB in Berlin

FILE PHOTO: The International Air Transport Association (IATA) logo is seen at the International Tourism Trade Fair ITB in Berlin, Germany, March 7, 2018...【作者：路透通訊社，日期：2019-05-30，數位典藏序號：20190530034953000】

廉價航空 美國航空 航空公司

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