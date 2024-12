航空業明年有望大發利市 但要注意此事...

國際航空運輸協會(IATA)的年度預測說,在創紀錄52億人次搭乘飛機的推動下,全球航空業2025年的營收將首度跨過1兆美元關卡,淨利有望達到366億美元。

彭博資訊報導,這項獲利展望較2024年成長16%。IATA說,航空運輸業的利潤率將達3.6%,高於2024年的3.3%。這個產業組織並表示,油價下滑與需求上升將推動該產業的獲利能力,但川普明年1月就任美國總統後可能祭出的關稅和貿易戰,將損害該產業的前景。

IATA表示,在2024年全球航空運輸業的獲利中,北美仍是最大貢獻者,但由於飛機交付速度放慢以及成本上升(特別是廉價航空公司),該產業的利潤率仍低於新冠疫情前的水準。拜高檔長途旅行需求強勁所賜,中東地區的業績表現最強勁,也是唯一客運收益大幅成長的地區。

相形之下,IATA的數據顯示,歐洲航空業者在2024年受到機隊停飛、薪資上漲、機場費用和稅收上漲等多重打擊,進而影響此地區業者的競爭力。IATA預期,隨著廉價航空公司停飛的飛機恢復營運,明年的獲利能力將會改善。

但IATA指出,如果烏克蘭和中東戰爭惡化,或是油價沒有下跌,可能會修改對航空輸運業的展望。

隨著航空業前景看俏,航空公司股價也跟著水漲船高,避險基金經理人出身的美國電視名嘴克雷默(Jim Cramer)說,如果航空公司能控制其運力,過去幾個月飆漲的航空股將會繼續上向攻堅。

克雷默說,雖然他不確定達美航空、聯合航空和美國航空等股票的漲勢會否持續,但只要航空公司的航班運力維持平穩,股價就有可能繼續走高。

