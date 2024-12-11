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OpenAI 推影音生成器
OpenAI周一（9日）在美國等市場推出AI影音生成工具Sora，ChatGPT付費用戶只要輸入文字後，Sora就能產生AI影音短片。外界擔心這類AI工具恐對創意產業帶來影響，可能顛覆許多好萊塢從業人員的生計。
OpenAI今年2月首度釋出Sora，而最新版Sora可生成最長20秒影片，且提供多種不同變化。
愈來愈多新創AI公司開發出短影音生成器，可比傳統人工製造更快創造出影片，而且成本更低廉，例如Pika、Haiper、Runway。OpenAI提供Sora就是要跟上這些競爭者的腳步。Runway最近已與一家製片廠成為合作夥伴，準備訓練新的AI模型，探索AI技術如何應用於電影製作。
OpenAI已與製片廠、媒體公司高層、藝人經紀公司安排一連串的會議，積極推銷。同時也開放給一些美術設計師、明星、知名導演試用。
Sora在大多數歐洲國家都還不能用，因受限較嚴格的科技法規。對ChatGPT Plus訂戶，OpenAI收取月費20美元，每月最多可用Sora生成50則影音。
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