聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI 推影音生成器

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

OpenAI周一（9日）在美國等市場推出AI影音生成工具Sora，ChatGPT付費用戶只要輸入文字後，Sora就能產生AI影音短片。外界擔心這類AI工具恐對創意產業帶來影響，可能顛覆許多好萊塢從業人員的生計。

OpenAI今年2月首度釋出Sora，而最新版Sora可生成最長20秒影片，且提供多種不同變化。

愈來愈多新創AI公司開發出短影音生成器，可比傳統人工製造更快創造出影片，而且成本更低廉，例如Pika、Haiper、Runway。OpenAI提供Sora就是要跟上這些競爭者的腳步。Runway最近已與一家製片廠成為合作夥伴，準備訓練新的AI模型，探索AI技術如何應用於電影製作。

OpenAI已與製片廠、媒體公司高層、藝人經紀公司安排一連串的會議，積極推銷。同時也開放給一些美術設計師、明星、知名導演試用。

Sora在大多數歐洲國家都還不能用，因受限較嚴格的科技法規。對ChatGPT Plus訂戶，OpenAI收取月費20美元，每月最多可用Sora生成50則影音。

OpenAI 影片 設計師

延伸閱讀

美中晶片戰 字節跳動仍是Nvidia AI晶片最大買家

新北頂尖群科計畫最後一塊拼圖 泰山高中AI科技中心今揭牌

台南短影音徵選傳遞性平與包容 獲選作品「蒨女幽魂」、「拒絕歧視」

台積電12日除息秀 第二度除息4元...台股重頭戲

相關新聞

比特幣殺盤市場大震盪 寫三年來最大強制平倉潮

比特幣本月初衝破10萬美元大關後，9日賣壓湧出，盤中一度摜破95,000美元，儘管隨後回穩至97,000美元左右，但仍短...

美零售商搶拉貨港口好忙 WTO：全球貿易展現韌性 本季溫和擴張

世界貿易組織（WTO）最新數據顯示，儘管商船在紅海遭受攻擊、各國明年貿易壁壘可能增加，全球貿易本季依然展現韌性。同時，美...

甲骨文財報財測 不如預期

甲骨文（Oracle）財報和財測雙雙低於市場預期，受激烈競爭衝擊，且企業客戶在經濟不確定時期削減預算，對資料庫與雲端服務...

航空業明年有望大發利市 但要注意此事...

國際航空運輸協會（IATA）的年度預測說，在創紀錄52億人次搭乘飛機的推動下，全球航空業2025年的營收將首度跨過1兆美...

市場押注Fed降息兩次

市場對於聯準會（Fed）本月與明年1月的降息押注，都大幅增加，因為得到摩根士丹利（大摩）的加持。

外送平台杜拜IPO 首日破發

外送集團Delivery Hero的中東子公司Talabat於杜拜上市，該公司創下中東地區今年最大首度公開發行案（IPO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。