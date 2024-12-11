外送平台杜拜IPO 首日破發

外送集團Delivery Hero的中東子公司Talabat於杜拜上市，該公司創下中東地區今年最大首度公開發行案（IPO），但掛牌首日股價卻開高走低，跌破發行價。

在今年科技業最大規模的IPO中籌得超過20億美元資金之後，Talabat股票10日開始交易，盤初即大漲7.5%，至1.72迪拉姆，但之後便一路下滑，跌幅一度深達10.6%，尾盤跌幅收斂，終場下跌6.87%，報1.49迪拉姆（0.40美元）。該公司IPO發行價是每股1.60迪拉姆。

母公司Delivery Hero股價也受拖累，在德國股市同日一度重挫11%。

儘管掛牌首日即破發，但Talabat的市值仍高達347億迪拉姆（約94億美元），與母公司Delivery Hero（97億美元）相差不多。

在中東上市的股票，通常表現不俗。然而，零售商Lulu Retail公司的股票上個月在阿布達比掛牌首日，收盤表現持平，阿曼的OQ Exploration & Production在籌集了破紀錄的20億資金後，股價卻於第一個交易日下跌了8%。

然而，這仍無損波斯灣是繁忙的新興股票上市交易中心，今年企業在此IPO籌得的金額超過120億美元，囊括眾多來自不同領域的私人公司，比如零售、金融服務、健康保險等，該區域的政府也致力於資本市場的深化與多元化發展。