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美企超級併購日 敲定350億美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
私募股權先驅GTCR以135億美元將旗下保險經紀公司AssuredPartners賣給上市公司安睿嘉爾。 （路透）
私募股權先驅GTCR以135億美元將旗下保險經紀公司AssuredPartners賣給上市公司安睿嘉爾。 （路透）

美國企業光是9日這一天便一口氣敲定超過350億美元的併購交易，反映出市場對川普當選後的經營環境展現十足的信心。

本周第一天美國商界共宣布四樁大交易，包括宏盟集團（Omnicom）以130億美元全股票交易收購廣告同業 Interpublic；阿波羅全球管理公司（Apollo Global）旗下包裝和容器製造商Novolex以70億美元收購Pactiv Evergreen。

這一天的併購熱潮不僅規模龐大，也展現多樣性，可見美國企業高層對營運環境充滿信心。不少人預期，未來在川普政府的領導下，併購環境會比現任總統拜登更為友善。

今年迄今全球併購規模已超越2023年全年，去年受高利率、地緣政治不確定性以及拜登政府嚴格落實反壟斷的影響，交易規模出現十年來首度跌破3兆美元。

根據倫敦證券交易所數據，今年來全球併購交易額已達2.9兆美元，較去年同期成長10%。幾樁大型收購案帶動交易復甦，包括美國食品集團瑪氏（Mars）以360億美元收購Kellanova，以及Capital One以350億美元收購Discover金融服務。

在9日這天，芝加哥的私募股權先驅GTCR宣布，將以135億美元將旗下保險經紀公司AssuredPartners賣給上市公司安睿嘉爾（AJG），是今年最大規模的資產出售案。

川普 拜登 美國

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