結構性金融商品 熱潮再起

投資人追逐更高收益的胃口貪得無饜，已在華爾街引爆一波對結構性金融商品狂熱的需求，這股盛況令人聯想起2007年美國次級貸款風暴爆發前的情景。

英國金融時報報導，LSEG的資料顯示，2024年全球結構性金融產品的交易金額，不含不動產和傳統企業貸款，已達到3,800億美元，比去年同期水準增加超過20%，且比2021寫下的後海嘯最高紀錄高約10億美元。

複雜、高風險金融產品交易熱絡，凸顯金融市況熱絡和美國經濟持續強勁擴張，讓銀行業者得以對追逐更高固定收益的投資人兜售更多稀奇古怪的金融產品。今年來銀行業者發行不少奇特的債券，有些是用辣雞翅、資料中心和音樂曲目的營收作擔保。

隨投資人對結構性產品胃口大開，找尋新營收來源的華爾街順勢推新產品。近幾周發行的連動債，擔保品包括美國炸雞翅連鎖餐廳Wingstop加盟費營收、埃克森美孚所擔保油井的石油銷售。

結構性金融產品需求激增，令人擔心投資基金的經理人未審慎評估風險，就自動搶購這類債券，儼然像「程式交易的買方」。不過分析師說，這塊市場規模還不大，不至於引發系統性風險。

在傳統投資銀行業務相對清淡之際，結構性金融產品熱賣對華爾街是一大福音，尤其承銷費用占交易總額百分比通常比承銷公債或公司債高。而且，結構債提供比傳統債券優渥的殖利率。保險公司和其他專業投資公司也必須為湧入旗下固定收益產品的資金，另覓投資出路。

結構性金融產品有一大比率是由消費者信貸擔保，如汽車貸款和信用卡貸款，這類債務的違約率已隨聯準會（Fed）提高借貸利率而升高，但目前仍在歷史常態水準範圍內。