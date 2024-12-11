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市場押注Fed降息兩次

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

市場對於聯準會Fed）本月與明年1月的降息押注，都大幅增加，因為得到摩根士丹利（大摩）的加持。

大摩策略師團隊在最新一份報告中，建議買進美國聯邦資金期貨明年2月的合約。交易員持有的明年1月和2月的合約部位，6日分別都以創紀錄的數量猛增。

由Matthew Hornbach領銜的大摩策略師報告指出，「我們認為，投資人應該為1月29日聯邦公開市場操作委員會（FOMC）降息1碼的市場隱含機率上升做準備」。大摩建議可以進行的布局包括買進2月聯邦資金合約，並且接收與1月會議相對應的隔夜指數交換利率（OIS）。

摩根士丹利經濟學家預期，Fed本月和明年1月，都將降息1碼，不過投資人仍心存疑慮。OIS市場目前反映的本月降息幅度約為20個基點、降息機率80%。在上周五11月非農就業數據公布前，機率約為64%；就業數據出爐後，交易員增加對聯準會本月降息的押注。

6日聯邦資金期貨因買盤湧入，交易量創下紀錄，410,842口1月合約換手，改寫11月14日所創的250,000口紀錄。11月14日時聯準會主席鮑爾說，美國經濟最近的表現一直都「非常好」，讓Fed有空間以謹慎的速度降息。

12月6日這天，聯邦資金期貨1月合約的未平倉量增加大約7%至逾500,000口，2月合約未平倉量增加3%以上至318,000口，雙雙破紀錄。

Fed 美國 聯準會

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