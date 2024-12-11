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甲骨文財報財測 不如預期

經濟日報／ 編譯葉亭均陳苓／綜合外電
甲骨文上季財報和本季財測都低於市場預期。 （路透）
甲骨文上季財報和本季財測都低於市場預期。 （路透）

甲骨文（Oracle）財報和財測雙雙低於市場預期，受激烈競爭衝擊，且企業客戶在經濟不確定時期削減預算，對資料庫與雲端服務支出比預期疲弱，消息拖累甲骨文股價在10日早盤重挫超過8%。

甲骨文於美股9日盤後公布，在截至11月底的一季，營收年增9%至140.6億美元，略低於市場預期的141億美元，其中，雲端服務事業營收成長12%至108.1億美元，占整體營收的77%；上季剔除特定項目後每股盈餘1.47美元，低於市場預估的1.48美元。

甲骨文的雲端部門成長強健，上季雲端基礎設施部門營收成長52%至24億美元，但該公司須與享有高市占的雲端巨擘，如微軟、亞馬遜等競爭。而且華爾街對人工智慧（AI）相關企業期望很高，押注這種科技將是未來的強力成長推手，已使該公司今年來股價竄高逾80%。

展望本季，甲骨文預期營收成長7%至9%，營收中間值約143億美元，低於分析師預期的146.5億美元。彭博分析師表示：「或許投資人希望見到業績大幅超越預期，但沒有發生。」

甲骨文執行長凱芝在聲明中表示，在截至明年5月止的會計年度，雲端營收可望突破250億美元，大致符合華爾街預期的251億美元，並重申下一年度的資本開支將是本年度的兩倍。

甲骨文也表示，剛與臉書母公司Meta簽約，可使用其基礎設施協助和Llama大型語言模型家族相關的各種計畫。

董事長艾里森在聲明中說：「甲骨文雲端基礎設施訓練了幾個世界上最重要的生成式AI模型，因為我們比其他雲端速度更快且較不昂貴」。

分析師 甲骨文 華爾街

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