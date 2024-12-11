航空業展望 明年樂觀

國際航空運輸協會（IATA）的年度預測說，在創紀錄52億人次搭乘飛機的推動下，全球航空業2025年的營收將首度跨過1兆美元關卡，淨利將達到366億美元。

彭博資訊報導，這項獲利展望等於較2024年成長16%。IATA並預估，航空運輸業明年的利潤率將達3.6%，高於2024年的3.3%。IATA並表示，油價下滑與需求上升，將推動航空業的獲利能力，但川普明年1月就任美國總統後可能祭出的關稅和貿易戰，將損害產業前景。

根據IATA，2024年全球航空運輸業的獲利中，北美仍是最大貢獻者，但由於飛機交付速度放慢以及成本上升（特別是廉航），該產業的利潤率仍低於新冠疫情前水準。拜高檔長途旅行需求強勁所賜，中東地區的業績表現最強勁，也是唯一客運收益大幅成長的地區。

相形之下，IATA的數據顯示，歐洲航空業者今年受機隊停飛、薪資上漲、機場費用和稅收上漲等多重打擊，競爭力大受影響。IATA預期，隨著廉航停飛的飛機恢復營運，明年的獲利能力將改善。

但IATA指出，如果烏克蘭和中東戰爭惡化，或是油價沒有下跌，可能會修改對航空輸運業的展望。