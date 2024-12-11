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戒嚴之亂緩和 南韓股市止跌

經濟日報／ 編譯林奇賢任君翔／綜合外電
南韓Kospi指數走勢 圖／經濟日報提供
南韓Kospi指數走勢 圖／經濟日報提供

南韓總統尹錫悅所屬的執政黨國民力量黨10日表示，正在討論讓尹錫悅最快在明年2月辭職的方案，並於4月或5月舉行總統大選。儘管政局持續動盪，但南韓股市10日止跌回升。分析師認為情勢或已逐步趨穩，但仍須「謹慎樂觀」。

領導9日成立的國民力量黨特別工作組的李陽秀（音譯）表示，團隊提出讓尹錫悅2月或3月辭職、並在兩個月後舉行大選的想法，但還需取得全黨的共識。該團隊旨在制定尹錫悅「有序下台」的計畫。

南韓國會10日已通過要求常設特別檢察官調查「緊急戒嚴事件」的議案，除在野外黨支持外，國民力量也有23名議員投下贊成票。常設特檢調查不必另立特檢法，總統也無法否決要求調查議案。

儘管政局持續動盪，南韓股市10日總算止跌回升，Kospi指數收盤漲2.4%；Kosdaq小型股指數躍升5.5%。上周短命的戒嚴令將南韓政治推向動盪後，南韓股市連跌四天，截至9日收盤累計跌幅達5.6%，上市公司總市值蒸發共1,000億美元。

彭博資訊指出，金融市場回穩原因在於南韓當局一再誓言採取穩定市場情緒的措施，當局也稱，考量南韓本身的經濟基礎，近期市場的動作實為「過激」。雖然政局持續不穩（總統尹錫悅在彈劾案投票後僥倖存活，但反對黨仍繼續推動他下台），一些投資人卻視群眾集會為市場情緒正處於修復中的徵兆。

在這齣政治劇開演前，南韓股市今年表現已在全球墊底，川普當選美國總統以及中國經濟的脆弱前景，都為這個依賴國際貿易的經濟體帶來壓力。最大上市公司三星電子的表現黯淡，也拖累了該國的股市。

Quad投資管理公司的投資組合經理人說，股市回升只是連跌多日的一個反彈，「政局其實沒有改變太多。未來十天可能會有新進展，保持謹慎仍是必須的。」

南韓憲法規定，若尹錫悅在其五年任期於2027年5月結束前卸任，必須在他下台後60天內舉行選舉。

當被問及國民力量黨的提議時，共同民主黨黨魁李在明告訴記者，他不確定大眾是否會接受「讓這麼一個嚴重的罪犯留任到那時」的想法。

南韓 尹錫悅

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