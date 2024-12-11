美零售商搶拉貨港口好忙 WTO：全球貿易展現韌性 本季溫和擴張

世界貿易組織（WTO）最新數據顯示，儘管商船在紅海遭受攻擊、各國明年貿易壁壘可能增加，全球貿易本季依然展現韌性。同時，美國零售商希望搶在潛在關稅生效前提前拉貨，使美國港口的繁忙程度在11、12月又更上層樓。

WTO的最新貨物貿易指標持穩於102.7，僅略低於9月的103，顯示世界貨物貿易在本季持續溫和擴張；該指標數值高於100，代表下季的貨物貿易成長符合中期趨勢。根據報告，除了電子產品之外，幾乎所有該指標的組成數值都維持、或高於趨勢值。

全球貨物貿易指數走勢 圖／經濟日報提供

不過，WTO也說，全球貿易展望籠罩在經濟不確定性升高、包括貿易政策可能改變的陰霾下。WTO發布的情勢與展望也與德國航商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）執行長詹森的看法吻合。詹森9日表示，今年來的跨境貿易需求比原先預期強，但運能仍受船隻繞行南非的限制，預期今年貨櫃量將成長5.5%，明年成長3%。

他說，美國總統當選人川普威脅對所有貿易夥伴課徵更高關稅，未必會拖垮海運商貿，「若我們回顧川普第一任內的情況，會發現（貨櫃）數量受到的影響其實相當有限」，「我也審慎樂觀看待未來兩年，對（貨櫃）數量的影響將有限」。

詹森認為，除了美國提高關稅的威脅，伴隨關稅警告而來的更強勢美元，意味著全球經濟情勢「應該依然可控管，也有望僅對全球貿易造成有限影響」。

不過，川普的關稅威脅已促使美國進口商掀起「提前拉貨潮」。全美零售聯盟（NRF）9日表示，受到今年年終購物季較短、及世界各地貿易瓶頸的影響，零售商已提前備貨，但美東港口明年1月中可能再度罷工，加上川普計劃提高關稅，也促使大型進口商加速囤貨。

NRF上修美國港口今年全年處理的貨櫃量預估，預期將比去年增加14.8%至2,560萬只TEU，高於先前預測的2,490萬只，而展望2025年，預期美國港口明年1月處理的貨櫃量將年增12%至220萬只TEU，2月因為農曆新年的關係而年減4.1%至187萬只TEU，3月年增12.7%到217萬只TEU。