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波灣地區今年最大IPO 外送平台Talabat掛牌首日出師不利

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
在海灣地區2024最大公開發行後，外送平台Talabat於杜拜首次亮相。歐新社
在海灣地區2024最大公開發行後，外送平台Talabat於杜拜首次亮相。歐新社

外送集團Delivery Hero的中東子公司Talabat日前於杜拜上市，為中東地區年度最大的首次公開發行股票（IPO），掛牌首日開高走低。

在今年度科技部門最大規模的IPO中籌集到超過20億美元之後，食品外送平台Talabat回吐開盤的漲幅，轉為下跌。

Talabat作為跨國食品外送平台公司Delivery Hero的中東子公司，其股價在稍早以相同幅度回升後，下跌了7.5%，至1.48迪拉姆（0.40美元）。該公司的發行參考價格是每股1.60迪拉姆，落在定價區間上緣。

在10日股價走跌之前，母公司Delivery Hero從世界各地的長線基金及技術投資人中，取得大量固定訂單，將發行股份由原本的15%，增加到相當於這間子公司所有股份的20%，籌資近75億迪拉姆。根據彭博彙編的數據，本次IPO也是2024年中東地區金額最高的一次。

即便股價下跌，Talabat的市值已達到347億迪拉姆（約94億美元），與母公司的92億歐元（97億美元）市值相差甚微。而Delivery Hero在法蘭克福證券交易所的股價同日一度下跌11%。

在中東上市的股票，通常在一開始表現不俗。然而，零售公司Lulu Retail公司的股票上個月在阿布達比公開上市時，收盤持平，阿曼的OQ Exploration & Production在籌集了破紀錄的20億資金後，10月掛牌首日卻下跌了8%。

然而，這仍無損波斯灣是繁忙的新興股票上市交易中心，今年企業在此IPO籌得的金額超過120億美元，囊括眾多來自不同領域的私人公司，比如零售、金融服務、健康保險等，該區域的政府也致力於資本市場的深化與多元化發展。

而在像杜拜這樣的區域中心，人口的成長有助於鞏固面向消費者業務的表現。

IPO 中東 外送平台

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