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美國結構型投資產品熱潮再起 重演2007年盛況

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
華爾街出現複雜型金融產品熱潮，與2007年金融海嘯之前的情況如出一轍。路透
華爾街出現複雜型金融產品熱潮，與2007年金融海嘯之前的情況如出一轍。路透

由於投資人「貪得無厭」地追求高報酬率，已在華爾街引發複雜型金融產品熱潮，與2007年金融海嘯之前的情況如出一轍。LSEG機構的數據顯示，今年來全球結構型金融投資產品（不包括房地產與傳統企業貸款）交易額達3,800億美元，比去年同期增加逾20%。

結構性金融產品通常風險較高。這類產品交易激增，凸顯出金融市場熱絡及美國經濟持續強勁，促使銀行業者對急於鎖定高報酬率的投資人出售更深奧難懂的金融產品。今年市場已出現與辣雞翅營收額掛鉤的債券。

由於結構性產品的需求激增，使華爾街業者忙於在更冷僻的角落尋找新的產品源頭。最近幾周當紅的產品，包括與炸雞翅連鎖店Wingstop的加盟費收入，埃克森美孚公司油井營收，以及CloudHQ數據中心運算能力及空間的需求掛鉤的債券。

結構性產品的成長，已使一些投資機構擔心資金雄厚的經理人輕忽風險。不過分析師指出，此一市場的規模甚小，不致造成系統性風險。

這類產品的魅力之一，在於殖利率通常比傳統債券更高，而且能鎖定報酬率。另一方面，壽險公司及其他專業投資機構湧入大量的退休資產及其他資金，因而忙於尋求投資標的。

結構債的一大部分，是與車貸及卡貸等消費性信用掛鉤。自從聯準會升息以來，這些貸款的違約率已經提高，但仍處於正常水位。而且隨著嬰兒潮世代已超過退休年齡，更多人購買年金保險，或把資產轉為能夠產生收入的投資工具，也帶動結構債市場繁榮。

報酬率 資產 風險

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