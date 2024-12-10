阿拉比卡咖啡豆恐首次連五年短缺 價格再破歷史高

由於關鍵產地收成欠佳，全球咖啡豆產量可能會首次連續五年供不應求，阿拉比卡咖啡豆期貨價格10日寫歷史新高，全球咖啡豆供給短缺也恐使咖啡業者成本增加，飲品也將隨之漲價。

彭博資訊報導，紐約阿拉比卡咖啡豆3月期貨價格，10日盤中漲4%至每英磅3.434美元，超越1977年歷史新高，並為1972年有紀錄以來的最高價。精品咖啡偏好使用的阿拉比卡豆期貨價格，因主要產地歉收，今年已漲約80%。

主要生產國巴西年初出現嚴重乾旱後，市場對阿拉比卡豆未來的供給情況擔憂加劇，烘豆業者和咖啡店的成本也可能增加，業者也恐將額外成本轉嫁給消費者。

根據彭博看到的簡報，巴西下個採收季的阿拉比卡豆產量估計僅3,440萬袋，比9月預估少約1,100萬袋。這將使全球2025-2026年產季的咖啡豆產量，比需求量少850萬袋，也將是首次連續五年供給不足。

巴西1975年出現名為「黑霜」的嚴重霜害，使咖啡豆價格在1977年衝上歷史高點。