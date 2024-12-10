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美光獲美商務部逾61億美元補助 金額與4月宣布相同

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國白宮10日發布聲明，商務部已敲定對記憶體大廠美光（Micron）補助逾61億美元。美聯社
美國白宮10日發布聲明，商務部已敲定對記憶體大廠美光（Micron）補助逾61億美元。美聯社

美國白宮10日發布聲明，商務部已敲定對記憶體大廠美光（Micron）補助逾61億美元，以支持該公司打造數家本土晶片廠。

美國政府的投資額，與4月最初公布金額相同，是依據晶片法案，政府對晶片公司的最高額獎助之一。

這筆款項將資助美光在紐約州、愛達荷州的設廠計畫，預計能在2030年前創造至少2萬份工作。

商務部和美光也初步同意，將額外投資2.75億美元，擴大美光的維吉尼亞州廠。該工廠生產的晶片主要銷往車用、網通、工業市場。白宮說，這個額外投資可助國防、車用、國安依賴的關鍵科技，轉向在岸生產。

拜登政府加碼強化國內的半導體生產，以減少對中國大陸和台灣的依賴。美國已敲定多項補助款，包括獎助英特爾78.6億美元、台積電美國廠66億美元。

白宮 美光 美國

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