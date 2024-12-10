比特幣殺盤湧現！一度摜破9.5萬美元 虛幣市值蒸發2千億美元

比特幣本月初衝破10萬美元大關後，9日湧現殺盤，盤中曾摜破95,000美元，儘管隨後回穩至97,000美元左右，但引發激烈平倉潮，整體加密貨幣市場隨之劇震，市值一度驟減2,000億美元。

彭博資訊報導，比特幣5日觸及歷史新高的103,800美元後，9日盤中摜破95,000美元；而規模較小的數位貨幣指數也一度下殺15%，為今年來最劇烈的跌幅之一。

數位資產以波動劇烈聞名，投資人迅速出場。據Coinglass數據，使用衍生商品的虛幣多頭倉位，在過去24小時平倉部位達16億美元。CoinGecko數據顯示，整體虛幣市值在過去24小時，驟減約2,000億美元。

CoinMarketCap報導，平倉潮衝擊大約51萬名交易者，其中比特幣平倉額達1.634億美元，以太幣達2.047億美元。加密貨幣市值縮水7.5%，反映出主要虛幣蒙受重大虧損。以太幣一度跌破3,800美元、瑞波幣、狗狗幣、Cardano分別重挫11%、10%、13%。

Fundstrat Global Advisors數位資產主管法洛說，這指向「加密貨幣生態系統的去槓桿」，導火線也許是美國通膨數據將在11日出爐，可能牽動聯準會（Fed）的降息預期，市場態度審慎。

另一方面，比特幣大戶微策略公司（MicroStrategy），9日說已額外添購21億美元的比特幣。法洛指出，交易者可能將微策略的歷史性採購宣布，視為暗示大量現貨單撤出市場。

11月5日川普勝選後，投機者湧入加密貨幣，美國現貨比特幣ETF吸金約100億美元。

與此同時，川普考慮設立比特幣戰略儲備，但彭博9日發布評論說，這可能是迄今最大加密貨幣詐欺，比特幣沒有工業用途、與實際經濟沒有關聯，純粹是投機工具，價格全然仰賴願意掏錢的更大傻子。