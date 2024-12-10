快訊

母女遭詐千萬傳噩耗…被逮2車手得知「一臉茫然」 其他涉案車手5入監、3在逃

台灣女星第一人！演藝圈「證照女王」考取聯結車駕照 可轉行當司機

柯建銘拄拐杖現身朝野協商 韓國瑜拿麥克風讚：「掰咖」還第一個到

監督組織：印度擴大燃煤煉鋼 妨礙淨零目標

中央社／ 新德里10日綜合外電報導

全球能源監測組織（Global Energy Monitor,GEM）在今天發布的一份報告表示，印度計劃提高燃煤煉鋼產能，恐妨礙印度自身所訂於2070年底前達成淨零排放的目標。

路透社報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）將實現淨零排放的目標年分定在2070年，比科學圈為避免災難性氣候衝擊所建議的2050年晚20年。

為滿足經濟快速成長和基礎建設增加帶來的鋼鐵需求，印度得生產更多鋼鐵，然而這卻有增加印度溫室氣體排放的風險

總部位於美國、追蹤全球能源計畫的研究機構GEM說：「印度持續投資燃煤鍊鋼，加上一批新的排放密集型高爐…將危及他們在2070年底前達成淨零的目標，且日後恐有淪為高達1870億美元擱淺資產（stranded assets,意指技術進步、政策調整後失去經濟價值的資產）風險。」

GEM在報告裡指出，新增的高爐產能可能會使印度鋼鐵產業的二氧化碳排放再增6億8000萬公噸當量。

印度是全球第2大粗鋼生產國，目前年產能為1億8000萬公噸，目標是在2030年底前提升至3億公噸。

GEM指出，印度擁有全球最大規模的煉鋼產能開發計畫，包含已宣布或興建中的專案，總產能約為每年2億5800萬公噸。

報告提到，印度鋼鐵製造商每生產1噸粗鋼就會產生2.55公噸二氧化碳，比全球平均值1.85噸高出38%。

目前，鋼鐵產業85%的能源都來自燃煤。報告指出，在不同開發階段的鋼鐵產能中，燃煤煉鋼高爐占69%，而13%來自電爐煉鋼。

印度 淨零 風險

延伸閱讀

廣播談獲國際獎 劉和然批中央能源政策慢半拍新北先做

印度股票基金淨流入金額創新高 2025年續亮眼

外資轉買亞股 最愛印度

台灣世界兒童畫展 印度學童創作獲金牌肯定

相關新聞

印度意外撤換央行總裁激起降息預期 印度盧比應聲貶至歷史新低

在印度經濟成長率大幅下滑與通膨加速衝擊成長展望後，印度政府意外撤換印度央行總裁，改由資深官員馬爾霍特拉（Sanjay M...

追求高收益！華爾街結構型商品現榮景 成長增速創2007來最快

投資人強力追求高收益，促使華爾街大推各種結構複雜的債務交易，這些通常具有更高風險的結構型金融商品出現榮景，成長速度是全球...

大摩分析師：是時候該賣出美元了 建議轉進「這2種貨幣」

投資人正一面倒看升美元匯率，然而摩根士丹利的分析師認為，這代表是時候該賣出美元了。

美中晶片戰 字節跳動仍是Nvidia AI晶片最大買家

即便美國政府禁止中國向輝達(NVIDIA)購買高階GPU，不過，TikTok的母公司字節跳動科技(ByteDance)仍...

Google突破量子運算瓶頸 新晶片5分鐘解決複雜問題

谷歌公司（Google Inc.）今天表示，該公司研發的新一代晶片已克服量子運算的關鍵挑戰，傳統電腦需耗時10億年運算才...

澳洲央行一如預期按兵不動 澳幣因聲明偏鴿大跌

澳洲央行因應物價頑強不退，周二一如預期決議按兵不動，將基準利率維持在4.35%的13年來高位，不過澳洲央行也表示，在抑制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。