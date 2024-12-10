監督組織：印度擴大燃煤煉鋼 妨礙淨零目標

全球能源監測組織（Global Energy Monitor,GEM）在今天發布的一份報告表示，印度計劃提高燃煤煉鋼產能，恐妨礙印度自身所訂於2070年底前達成淨零排放的目標。

路透社報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）將實現淨零排放的目標年分定在2070年，比科學圈為避免災難性氣候衝擊所建議的2050年晚20年。

為滿足經濟快速成長和基礎建設增加帶來的鋼鐵需求，印度得生產更多鋼鐵，然而這卻有增加印度溫室氣體排放的風險。

總部位於美國、追蹤全球能源計畫的研究機構GEM說：「印度持續投資燃煤鍊鋼，加上一批新的排放密集型高爐…將危及他們在2070年底前達成淨零的目標，且日後恐有淪為高達1870億美元擱淺資產（stranded assets,意指技術進步、政策調整後失去經濟價值的資產）風險。」

GEM在報告裡指出，新增的高爐產能可能會使印度鋼鐵產業的二氧化碳排放再增6億8000萬公噸當量。

印度是全球第2大粗鋼生產國，目前年產能為1億8000萬公噸，目標是在2030年底前提升至3億公噸。

GEM指出，印度擁有全球最大規模的煉鋼產能開發計畫，包含已宣布或興建中的專案，總產能約為每年2億5800萬公噸。

報告提到，印度鋼鐵製造商每生產1噸粗鋼就會產生2.55公噸二氧化碳，比全球平均值1.85噸高出38%。

目前，鋼鐵產業85%的能源都來自燃煤。報告指出，在不同開發階段的鋼鐵產能中，燃煤煉鋼高爐占69%，而13%來自電爐煉鋼。