大摩分析師：是時候該賣出美元了 建議轉進「這2種貨幣」

投資人正一面倒看升美元匯率，然而摩根士丹利的分析師認為，這代表是時候該賣出美元了。

摩根士丹利分析師亞當斯（David Adams）率領的團隊表示，多數投資人普遍預期美元在短期內對包括歐元、澳幣和英鎊在內的貨幣升值。

大摩分析師群在一份名為「賣出時機到了」的報告中表示：「基於我們的交談，顯然共識堅定轉向美元在可預期的未來將走升。」

根據與投資人的交談，大摩指出，這種看漲美元的情緒主要是預期美國經濟會有更多有利數據，而且川普的新關稅政策將進一步推動美元指數走高。

然而大摩分析師群表示，他們相信美元多數的利多消息已經被納入匯率定價中，投資人對「美國表現出色」的預期已大致內化，而這已經帶動美元升值。

大摩分析師表示，他們認為投資者可能「高估川普政府調整美國貿易政策的速度、範圍和影響規模」，「雖然貿易政策的公告可能來得相對較快，但實施的速度可能會更慢，範圍也比許多投資者預期的更小，且貿易限制大致聚焦中國」。川普新政府預定2025年1月20日上任。

分析師們建議持有美元的投資人，可藉由買進澳幣或英鎊來操作。原因是這兩種貨幣相對較少鋪顯於貿易緊張局勢，而且兩種貨幣現在都在接近歷史低檔交易。