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日本2040年度發電結構 再生能源占比可望居首

中央社／ 東京10日綜合外電報導

日媒報導，日本政府正在彙整新版「能源基本計畫」，有意調高再生能源在2040年度發電結構占比至「4成到5成」，將是首度躍居各類能源之冠。至於核電占比擬維持在2成左右。

日本共同社報導，已知日本政府正協調在「能源基本計畫」修正案中，把再生能源定位為最主要電力來源，其占比在2040年度將提高至「4成到5成」；核電占比維持2成左右、火力發電占比約3成到4成。

日本政府將與執政黨商議細節後，預計下週對外公布。

再生能源技術革新與伴隨數位化持續進展，要準確預測電力需求增加有其難度，日本政府目前對於用來表示2040年度發電結構的「能源組合（發電量結構）目標」，將以保持彈性的方式來表示。

有關再生能源，日本政府將提出利用可彎曲的次世代太陽能電池「鈣鈦礦太陽能電池」，及擴大漂浮在海上的「浮體式風機」發電量。

根據日本政府內閣會議2021年通過的現行「能源基本計畫」，明確揭示2030年度再生能源占比為36%到38%、核電占比為20%到22%、火力發電占比41%；氫能和氨能發電則占比1%。

目前已知在2040年度能源組合目標中，並未具體指出燃煤發電占比，主因無法預測這種大量排碳的燃媒發電在日本境內的減少速度。

日本電視台（Nippon TV）報導，日本政府經濟產業省近期將彙整新版「能源基本計畫」，正檢討讓再生能源在2040年度成為發電結構中最主要的電力來源。

相關人士透露，經濟產業省正評估在新版「能源基本計畫」中，把再生能源占比提升至「4成到5成」，將是首度成為日本最主要的電力來源。

再生能源 日本 核電

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