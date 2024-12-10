英國再生能源發電今年將超越化石燃料 風力直逼天然氣

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
風力發電可能超越天然氣，成為英國最大單一發電來源。歐新社
風力發電可能超越天然氣，成為英國最大單一發電來源。歐新社

英國金融時報報導引述能源智庫Ember報導，英國今年來自風能、太陽能和水力的再生能源所占發電量比率，將首度超越化石燃料。

研究綜合發電數據和對今年剩下不到一個月的預測來估算，這三種綠色能源今年將占英國電力量約37%，超過化石燃料的35%。

此外，風力發電甚至可能超越天然氣，成為英國最大單一發電來源，不過最後可能相當接近。據Ember分析，英國今年發電量30.4%來自天然氣，風力以29.3%緊追在後。

這些數據象徵英國發電結構向低碳化邁出重大一步。10年前，天然氣和燃煤發電仍占全國發電量將近六成。

Ember 資深氣候分析師梅奧（Frankie Mayo）表示，這些數字「證明英國在減碳方面長足進展」，除了燃煤電廠關閉外，風機和太陽能板也快速增長。他說：「再生能源的未來已經到來。」

英國政府希望在2030年前實現全面化的乾淨能源發電系統，這是一個極為艱鉅的目標，需要加速建設新的基礎設施，消費行為也需改變。

顧問公司LCP Delta 能源經濟負責人霍利斯特（Sam Hollister）周二發布另一份報告指出，2030年的目標「技術上可行」，但政府、產業、監管機關和投資人必須「卯足全力」才能達標。

Ember將核電單獨分類，目前約占英國發電量15%。之前已有研究聲稱英國再生能源已超越化石燃料，但這些研究是將生質能納入再生能源範疇，只不過生質能燃燒木材也會產生碳排。

再生能源 英國 風力發電

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