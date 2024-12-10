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澳洲央行一如預期按兵不動 澳幣因聲明偏鴿大跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
澳洲央行一如預期決議按兵不動，將基準利率維持在4.35%的13年來高位。路透
澳洲央行一如預期決議按兵不動，將基準利率維持在4.35%的13年來高位。路透

澳洲央行因應物價頑強不退，周二一如預期決議按兵不動，將基準利率維持在4.35%的13年來高位，不過澳洲央行也表示，在抑制通膨方面已取得一定進展。

此決定符合市場預期，也代表利率已超過一年維持目前水準。澳洲央行決策委員會指出，對於通膨穩健朝目標邁進「逐漸有些信心」。

聲明反映澳洲央行偏鴿，澳元應聲走貶，對政策敏感的3年期政府公債殖利率也下滑。

澳幣兌美元周二一度貶值0.9%至1澳幣兌0.6380美元，自上次會議以來，澳幣兌美元已貶值超過3%，而公債則因市場押注最快可能在明年2月降息而上漲。此外，中國大陸經濟疲弱，加上川普當選美國總統後引發全球貿易戰疑慮，也進一步打擊了市場對澳幣的信心，並推升了公債需求。

澳洲 貨幣 通膨

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