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全球貿易Q4展現韌性 美國進口商11、12月加快提前拉貨

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
世界貿易組織（WTO）最新數據顯示，本季的全球貿易依然展現韌性。路透
世界貿易組織（WTO）最新數據顯示，本季的全球貿易依然展現韌性。路透

世界貿易組織（WTO）最新數據顯示，在紅海商船遭受攻擊、各國明年貿易壁壘可能增加等威脅下，本季的全球貿易依然展現韌性。同時，美國零售商希望搶在潛在關稅生效前提前拉貨，使美國港口的繁忙程度在11、12月又更上層樓。

WTO的最新貨物貿易指標幾乎持穩於102.7，僅略低於9月的103，顯示世界貨物貿易本季持續溫和擴張；若該指標數值高於100，代表下季的貨物貿易成長符合中期趨勢。根據報告，除了電子產品之外，幾乎所有該指標的組成數值都維持在、或高於趨勢值。

不過，WTO也說，全球貿易展望籠罩在經濟不確定性升高、包括貿易政策可能改變的陰霾下。

WTO發布的情勢與展望也與德國赫伯羅德（Hapag-Lloyd）執行長詹森（Rolf Habben Jansen）的看法相吻合。詹森9日表示，今年來的跨境貿易需求比原先預期強，但運能仍受到船隻繞行南非的限制，預期今年貨櫃量將成長5.5%，明年成長3%。

他說，美國總統當選人川普威脅對所有貿易夥伴的進口課徵更高的關稅，未必會拖跨海運商貿，「若我們反思川普總統第一任內的情況，我們會看到（貨櫃）數量受到的影響其實相當有限」，「我也審慎樂觀看待未來兩年，對（貨櫃）數量的影響將有限」。

詹森認為，除了美國提高關稅的威脅，伴隨關稅警告而來的更強勢美元，意味著全球經濟情勢「應該依然可控管，也有望僅對全球貿易造成有限影響」。

川普的關稅威脅已促使美國進口業者掀起「提前拉貨潮」。全美零售聯盟（NRF）9日表示，受到今年年底購物季較短、以及世界各地貿易瓶頸的影響，零售商已在提前備貨，但美東港口明年1月中可能再度罷工，加上川普計劃提高關稅，也促使大型進口商加速囤貨。

NRF發布的「全球港口追蹤」報告顯示，該報告涵蓋的美國港口10月共處理225萬只20呎標準貨櫃（TEU），比去年同期成長9.3%，並預測11月處理的貨櫃量將年增14.4%，達到創紀錄的217萬只TEU，12月處理的貨櫃量也將年增14.3%至同期新高的214萬只TEU，分別高於NRF在美東港口10月罷工與11月選前所預測的191萬只和188萬只TEU。

NRF因而上修美國港口今年全年處理的貨櫃量預估，預期將比去年增加14.8%至2,560萬只TEU，高於先前預測的2,490萬只。

展望2025年，NRF預期美國港口明年1月處理的貨櫃量將年增12%至220萬只TEU，2月因為農曆新年的關係而年減4.1%至187萬只TEU，3月年增12.7%到217萬只TEU，4月增長6.6%到215萬只TEU。

國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）11月仍未針對港口自動化達成共識，雙方去年10月敲定的臨時協議將在明年1月15日到期。川普想對所有進口產品課徵10%-20%關稅、對中國大陸進口產品課徵60%以上關稅，並已承諾對加拿大和墨西哥產品加徵25%關稅，在在增添零售商的焦慮。

NRF供應鏈與海關政策副總裁高德（Jonathan Gold）說，貨主正趕在那之前儘可能提前拉貨。

WTO 川普 美國 貨櫃

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