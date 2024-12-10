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甜上加甜！Oreo母公司億滋要收購巧克力製造商Hershey

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
巧克力製造商好時公司（Hershey）擁有Kisses巧克力產品。美聯社
巧克力製造商好時公司（Hershey）擁有Kisses巧克力產品。美聯社

知情人士透露，零食和糖果公司億滋國際（Mondelez International）正研擬收購擁有Kisses品牌巧克力製造商好時公司（Hershey），這樁可能的交易案有望締造一家營收額合計接近500億美元的食品巨擘。

彭博資訊引述的消息人士說，億滋已就可能的合併進行初步洽談。消息激勵Hershey股價周一（9日）盤中一度大漲19%，創逾八年來最大盤中漲幅，收盤上漲11%，報每股193.65美元，使得公司估值達390億美元；億滋的股價則下跌2.3%，市值約820億美元。

這並非億滋首次尋求與Hershey交易，回顧2016年，Hershey拒絕了億滋230億美元的收購提議。

彭博彙編的資料顯示，含債務在內，Hershey的價值超過440億美元，這代表如果億滋收購Hershey，將締造今年來最大一筆購併交易，超越零食製造商瑪氏（Mars）8月同意以近360億美元收購家樂氏公司（Kellanova）與其債務。

任何交易都必須取得Hershey Trust公司同意，該公司持有Hershey幾乎所有的B股，因此擁有約80%的投票權。這家信託公司一直慢慢出脫一些Hershey持股，以便控股多元化。

知情人士說，協商處於早期階段，不確定是否會達成協議。Hershey和億滋的代表不願置評。

彭博分析師認為，億滋重燃追求Hershey的興趣，可能促成一樁轉型交易，讓該公司在全球巧克力市場的市占率提升至超過21%，然而阻力在於Hershey目前市值約450億美元，遠高於億滋2016年提議收購Hershey時的250億美元。此外，也會面臨美國聯邦貿易委員會（FTC）的監管審查。

包裝食品業者持續應付銷量下滑、成長減緩和全球消費者需求疲弱的情勢。企業正尋求創新、開發新市場強化銷售，但消費者卻抵制漲價並變得更有健康意識。這一趨勢可能促使食品業者整併。CFRA Research分析師指出，擁有KitKat品牌的雀巢等國際零食大廠也可能是Hershey的可能追求者。

品牌 巧克力 消費者 零食

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