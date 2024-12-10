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貿易戰延燒無人機…陸斷零件供應 美擬禁售2陸製無人機

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
歐美無人機製造商因大陸管制零組件出口而缺料，不利烏克蘭的國防。路透
歐美無人機製造商因大陸管制零組件出口而缺料，不利烏克蘭的國防。路透

美國和中國大陸之間加劇的貿易衝突正延燒到無人機領域。彭博報導，大陸製造商最近開始管制對美國和歐洲銷售無人機關鍵零組件；路透則報導，美國眾議院本周將立法禁止大陸的大彊和道通智能兩家公司在美國銷售新款無人機。

彭博引述知情人士報導，北京預料明年1月會實施更大範圍的無人機零組件出口管制，可能會有兩種形式，一是按照零組件的預期用途來實施許可審批，或者由大陸企業向政府通報出貨計畫。

知情人士向彭博透露，大陸官方對無人機零組件的出口管制對美國和歐洲業者都有影響。他們表示，大陸的馬達、電池和飛行控制器生產商管制出貨數量，甚至索性停止出貨。

無人機軟體公司Auterion執行長Lorenz Meier說：「我三不五時就會聽到這樣的說法，」 ，「我相信不久會演變為新的管制措施。」

彭博引述知情人士報導，美國各部會已密切關注這問題，國務院和商務部已聯繫或準備聯繫受影響的美國企業，協助尋找無刷馬達、電池和磁鐵的替代供應。

今年10月，中方以美國國防部計劃向台灣提供協助為由，對三家為美國軍方供應產品的企業以及十位美國國防官員實施制裁。12月5日，中國以同樣原因將另外13家美國公司列入制裁名單。

被列為最新制裁的對象有一家是Shield AI，這是一家專門製造無需GPS或遠端駕駛員操作的自主飛行器新創公司。就在制裁措施生效的當天，Shield AI宣布和Palantir Technologies建立新的合作夥伴關係，共同生產軍用飛行器。Shield AI執行長Brandon Tseng向彭博表示，制裁對該公司影響不大，並強調美國正在發展一種「強有力的嚇阻」以避免台海發生重大衝突。

另一方面，路透報導，眾院法案提出規定，國安單位必須在一年內確定大疆或道通智能的無人機是否會對美國國安構成不可接受的風險。

大疆表示，如果沒有單位完成這項研究，大疆會自動列入聯邦通信委員會的「涵蓋清單」，這表示該公司「會無法在美國市場推出新產品，這並非其自身的過錯，而僅僅是因為沒有機構受理研究我們產品」。

今年9月，眾院表決通過禁止大疆新款無人機在美國境內使用。商務部則考慮是否對大陸製無人機實施管制，形同在美國境內完全禁用陸製無人機。

中共 無人機 美國 貿易戰

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