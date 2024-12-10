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OpenAI推出AI影音生成器Sora 供ChatGPT付費用戶使用

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
OpenAI 9日起在美國等市場推出AI影音生成工具Sora。美聯社
OpenAI 9日起在美國等市場推出AI影音生成工具Sora。美聯社

OpenAI周一（9日）在美國等市場推出AI影音生成工具Sora，ChatGPT付費用戶只要鍵入文字後，Sora就能產生看起來很真實的AI影音短片。這距離OpenAI首度公開公開給大眾預覽這項技術相隔近十個月。

OpenAI表示，目前的新版本Sora可生成最長20秒影片，且提供多種不同變化。

愈來愈多的新創AI公司開發出短影音生成器，可比傳統人工製造更快創造出影片，而且成本更低廉，例如Pika、Haiper、Runway。OpenAI提供Sora就是要跟上這些競爭者的腳步。Runway最近已與一家製片廠成為合作夥伴，準備訓練新的AI模型，探索AI技術如何應用於電影製作。

生成式AI在影音製作領域的應用，有可能顛覆許多好萊塢從業人員的生計。

OpenAI今年2月釋出Sora後，就開始與製片廠、媒體公司高層、藝人經紀公司安排一連串的會議，積極推銷。同時也開放給一些美術設計師、明星、知名導演試用。

Sora一開始在大多數的歐洲國家都還不能使用，因為受限於較嚴格的科技法規。對於ChatGPT Plus訂戶，OpenAI收取的月費為20美元，內含每月最多可使用Sora生成50則影音。至於提供給月付200美元的ChatGPT Pro訂戶，內含500則快速生成影音，以及無限則數的較緩慢影音生成服務。

根據OpenAI周一的示範，Sora生成影音不只可以文字鍵入，也能用給予靜態圖片或影音的方式，讓Sora創造出AI短片。

ChatGPT OpenAI 影片

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