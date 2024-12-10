快訊

戰車不只出現在桃園 淡水人深夜直擊：有演習嗎？

好消息！台美21世紀貿易倡議首批協定 「今天正式生效」

槍殺美國醫保CEO嫌犯曝光！26歲常春藤高材生 被捕後社群漲上萬粉絲

Pimco減持長期美債 因預期美國財政赤字上升

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
品浩（Pimco）謹慎應對美國政府財政赤字，減少配置較長天期美國公債。路透
品浩（Pimco）謹慎應對美國政府財政赤字，減少配置較長天期美國公債。路透

管理資產價值2兆美元的投資管理公司品浩（Pimco），在最新的分析報告中指出，鑑於美國政府赤字不斷膨脹，公司「不太傾向於」購買較長天期的美國公債

品浩董事總經理Marc Seidner和Pramol Dhawan聯名發表報告，他們寫道，品浩一直在「減少對較長期債券的配置」，而偏好中、短期美債 。

Seidner和Dhawan說，隨著美債規模從新冠疫情爆發前的17兆美元飆升至現在將近29兆美元，對美國債務增加引發長期公債殖利率上升的擔憂，已經成為市場一個閃爆點。何況川普上任後，對內減稅又是他的優先施政項目。

投資人最擔心的就是，可能重演1980年代和1990年代初的「債券義勇軍」現象，也就是，有一群人不斷地因為政府財政支出龐大，激進拋售美國公債。

品浩這份報告表示，基於美國政府債務問題的持續存在，以及潛在的通膨催化劑，例如關稅、移民限制對勞動力的影響，品浩「對於購買長債變得更為猶豫」。相較之下，英國和澳洲是高品質的主權債發行者範例，這兩國的財政

狀況強於美國，但也面臨經濟風險，這可能使債券投資人受益。

不只品浩，貝萊德（BlackRock）等其他大型資產管理公司也對美國政府支出成長態度謹慎，預期美債殖利率曲線陡化，長期公債殖利率會進一步走高。

投資人 美國 美國公債 資產

延伸閱讀

投資論壇12日登場／國泰投信陳郁仁盤點ETF投資攻略

經濟日報社論／美中競局下 台灣的角色彰顯

經理人面對面／美債、非投等債 進場時機到

股票型商品 資金湧入

相關新聞

進一步施壓…美國國會議員考慮限制華為供應商取得國防部合約

美國國會議員正推動立法明文禁止國防部和華為的電腦晶片及相關服務供應商有業務往來，進一步對這家中國科技巨頭的供應商施加壓力...

Nvidia遭陸反壟斷調查 美股史指和那指從高點回落

史坦普500指數和那斯達克綜合指數從歷史高點回落，科技股陷入困境，投資人期待本周的關鍵通膨數據。

甲骨文財測低於預估 澆熄雲端狂熱預期…盤後重挫7%

甲骨文（Oracle）上季財報和本季財測都低於市場預期，受激烈競爭衝擊，且企業客戶在經濟不確定時期削減預算，對資料庫與雲...

巴菲特給全天下父母最新忠告：務必對財產遺囑做這件事

高齡94歲的「股神」巴菲特不但再度捐款超過10億美元，還向全天下的父母提出一個忠告：在你簽署財產遺囑之前，務必讓你的成年子女先讀一讀。

政策削弱競爭力 印度製造業之路迢迢

若有消費者走過孟買機場免稅店的玩具攤位，會發現過半的產品都是中國大陸製造。

原油、黃金連袂上漲逾1% 人行恢復買金帶動信心

國際油價周一（9日）勁揚逾1%，因敘利亞總統阿薩德下台後地緣政治風險上升，以及中國自2010年以來首次採取寬鬆貨幣政策立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。