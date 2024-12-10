Pimco減持長期美債 因預期美國財政赤字上升

管理資產價值2兆美元的投資管理公司品浩（Pimco），在最新的分析報告中指出，鑑於美國政府赤字不斷膨脹，公司「不太傾向於」購買較長天期的美國公債。

品浩董事總經理Marc Seidner和Pramol Dhawan聯名發表報告，他們寫道，品浩一直在「減少對較長期債券的配置」，而偏好中、短期美債 。

Seidner和Dhawan說，隨著美債規模從新冠疫情爆發前的17兆美元飆升至現在將近29兆美元，對美國債務增加引發長期公債殖利率上升的擔憂，已經成為市場一個閃爆點。何況川普上任後，對內減稅又是他的優先施政項目。

投資人最擔心的就是，可能重演1980年代和1990年代初的「債券義勇軍」現象，也就是，有一群人不斷地因為政府財政支出龐大，激進拋售美國公債。

品浩這份報告表示，基於美國政府債務問題的持續存在，以及潛在的通膨催化劑，例如關稅、移民限制對勞動力的影響，品浩「對於購買長債變得更為猶豫」。相較之下，英國和澳洲是高品質的主權債發行者範例，這兩國的財政

狀況強於美國，但也面臨經濟風險，這可能使債券投資人受益。

不只品浩，貝萊德（BlackRock）等其他大型資產管理公司也對美國政府支出成長態度謹慎，預期美債殖利率曲線陡化，長期公債殖利率會進一步走高。