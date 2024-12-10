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原油、黃金連袂上漲逾1% 人行恢復買金帶動信心

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
黃金示意圖。路透
黃金示意圖。路透

國際油價周一（9日）勁揚逾1%，因敘利亞總統阿薩德下台後地緣政治風險上升，以及中國自2010年以來首次採取寬鬆貨幣政策立場；金價周一觸及兩周高點，攀升逾1%，原因是中國央行在中斷六個月後重新買入黃金，而對聯準會下周降息的預期也增加了看漲情緒。

油價漲逾1%

布蘭特原油2月期貨收高1.02美元，漲幅1.4%，報每桶72.14美元；美國西德州原油1月期貨收漲1.17美元，漲幅1.7%，報68.37美元。

Rystad Energy地緣政治分析主管Jorge Leon說：「周末在敘利亞發生的事件可能會對原油市場產生影響，並在中東地區更加不穩定的情況下增加未來幾周和幾個月油價的地緣政治風險溢價。」

敘利亞反叛分子周日在國家電視台上表示，他們已經推翻了阿薩德，結束了長達50年的家族王朝，並引發了人們對這一飽受戰爭蹂躪的地區更加不穩定的擔憂。

另一方面，國家媒體新華社援引中共中央政治局會議的會議紀錄報導，中國提出加強「超常規逆周期調節」，重點是擴大內需和促進消費。

中國大陸領導人矢言明年要實施「適度寬鬆」的貨幣政策，這是其2011年以來首次顯著轉變立場。中國寬鬆貨幣政策將提振石油需求前景，但交易者仍對潛在上行空間持謹慎態度。

DWS Group大宗商品和投資組合經理主管Darwei Kung表示： 「中國經濟復甦需要付出很大努力」，「雖然迄今發布的措辭確實表明潛在的利多措施」，但他維持「謹慎的看法」。

黃金價格創兩周新高

現貨黃金價格9日收盤上漲1.02%，至每英兩2,660.30美元；美國黃金期貨收高1%，報2,685.50美元。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「最重要的因素是中國人民銀行報告顯示再次恢復購買黃金的消息......市場正滿懷希望地認為，我們可能會看到其他央行效仿，我們可能會看到創紀錄的買盤恢復。」

2023年，中國是世界上最大的黃金官方買家，但人行在5月暫停了連續 18 個月的購買。

除貨幣政策寬鬆和地緣政治緊張局勢外，央行的強勁買盤也是今年黃金創紀錄漲勢的主要支撐因素。

現貨白銀上漲3%，至每英兩31.90美元；白金上漲1.5%，至943.85美元；鈀金跳漲2.2%，至977.15美元。

原油價格 貨幣 金價 黃金

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