甲骨文財測低於預估 澆熄雲端狂熱預期…盤後重挫7%

甲骨文（Oracle）上季財報和本季財測都低於市場預期，受激烈競爭衝擊，且企業客戶在經濟不確定時期削減預算，對資料庫與雲端服務支出比預期疲弱，消息拖累甲骨文股價在盤後重挫超過7%。

甲骨文9日公布，在截至11月底的一季，營收年比成長9%至140.6億美元，略低於市場預期的141億美元，其中，雲端服務事業營收成長12%至108.1億美元，占整體營收的77%；上季剔除特定項目後每股盈餘1.47美元，低於市場預估的1.48美元。

近來，甲骨文最大的成長引擎是雲端基礎設施，隨著企業客戶將工作負荷疑出自家的資料中心，甲骨文正與亞馬遜、微軟和Google在雲端領域競爭，而由於能處理AI工作的算力需求暴增，這項業務正蓬勃發展。甲骨文表示，上季雲端基礎設施部門營收成長52%至24億美元，符合分析師預估。

甲骨文表示，剛與臉書母公司Meta簽約，可使用其基礎設施協助和Llama大型語言模型家族相關的各種計畫。

董事長艾里森在聲明中說：「甲骨文雲端基礎設施訓練幾個世界上最重要的生成式AI模型，因為我們比其他雲端速度更快且較不昂貴。」艾里森一直讓公司聚焦於能處理AI工作量所需的硬體和整合軟體。

甲骨文股價在盤後重挫超過7%，自收盤時的每股190.45美元大跌，反映在財報公布前，市場對甲骨文財報寄望甚高。甲骨文股價今年來已飆漲81%。

彭博分析師拉納表示：「或許投資人希望見到大幅超越預期，但這沒有發生。」

展望本季，甲骨文預期營收成長7%至9%，預估的營收中間值約143億美元，這低於分析師預期的146.5億美元。

甲骨文執行長凱芝在聲明中表示，在截至明年5月止的會計年度，雲端營收可望突破250億美元，大致符合華爾街預期的251億美元。

在9月，甲骨文將2026年度整體營收上修至660億美元，比分析師預期高了約15億美元。該月，甲骨文也宣布其雲端事業將開始接受客戶訂單，使用衍生自131,000輝達Blackwell繪圖處理器的運算叢集進行AI模型訓練與相關任務。