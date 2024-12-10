美元小漲 澳紐貨幣受大陸題材帶動攀升、日圓貶破151

美元周一在謹慎交投之下小幅上漲，投資人等待本周公布的美國通膨數據，澳幣和紐元則在中國承諾明年實行「適度寬鬆」的貨幣政策後急升。

美元指數上漲 0.1%，報 106.145。歐元兌美元下跌，報 1.0554 美元，盤中跌幅一度高達 0.3%；日圓兌美元貶值 0.8%，報 151.235日圓 。美國10年期公債殖利率從上周五的4.150%升至4.198%。

儘管市場已經認為聯準會（Fed）下周降息25個基點幾乎確定無疑，但投資人仍在等待周三的美國消費者物價數據。

三菱日聯信託銀行駐紐約的外匯交易員Yuya Yokota表示，「對日本央行12月升息的預期似乎在降溫」，「日本央行政策會議定於Fed決策後一天舉行，日本央行很難在Fed降息後立即升息」。

Pepperstone高級研究策略師Michael Brown說：「我們看到11月失業率上升，這鞏固了下周三降息25個基點的理由。」

在中國宣布轉變貨幣政策以刺激經濟成長之後，澳幣兌美元升值 0.8%，紐元兌美元升值 0.6%。

這兩種貨幣通常是人民幣的替代操作貨幣，離岸人民幣上漲，美元兌離岸人民幣貶值 0.3%，報 7.2670元。

美元兌韓元升值 0.4%。周末，南韓總統尹錫悅在國會的彈劾表決中倖存。

瑞穗銀行策略師Vishnu Varathan指出，接連地緣政治事態發展，如敘利亞總統阿塞周末下台，以及與總經因素和美國總統當選人川普有關的交易，為市場繼續做多美元提供了進一步的動力。

加拿大央行、瑞士央行和澳洲央行將在本周召開會議，預料前兩家央行將大幅降息，這可能會使殖利率對其貨幣更加不利。