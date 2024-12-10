台積電ADR跌1.9% 連二日回落
台積電ADR周一（9日）下跌1.9%，收在199.17美元，一連兩個交易日下跌，較台北交易溢價20.2%。
美國股市周一收跌，輝達（NVIDIA）因大陸官方宣布對該公司展開反壟斷調查後下跌，也拖累科技股，投資人一面留意本周發布的通膨報告。
道瓊工業指數下跌240.59點，跌幅0.5%，至44,401.93點；標普500指數下跌37.42點，跌幅0.6%，至6,052.85點；那斯達克綜合指數下跌123.08點，跌幅0.6%，至19,736.69點。
輝達跌 2.6%，拖累費城半導體指數下跌0.8%。超微（AMD）急挫5.7%，美銀全球研究下調了超微的評級。
台灣加權股價指數昨天上漲79.98點，收在23,273.25點。台積電（2330）漲0.9%收在1,075.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 164.28 -0.59 160.00 2.68
中華電 CHT 124.87 +0.26 124.50 0.30
台積電 TSM 1,292.02 -1.90 1,075.00 20.19
聯電 UMC 43.40 -0.45 44.05 -1.48
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言