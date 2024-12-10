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台積電ADR跌1.9% 連二日回落

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。（美聯社）
台積電。（美聯社）

台積電ADR周一（9日）下跌1.9%，收在199.17美元，一連兩個交易日下跌，較台北交易溢價20.2%。

美國股市周一收跌，輝達（NVIDIA）因大陸官方宣布對該公司展開反壟斷調查後下跌，也拖累科技股，投資人一面留意本周發布的通膨報告。

道瓊工業指數下跌240.59點，跌幅0.5%，至44,401.93點；標普500指數下跌37.42點，跌幅0.6%，至6,052.85點；那斯達克綜合指數下跌123.08點，跌幅0.6%，至19,736.69點。

輝達跌 2.6%，拖累費城半導體指數下跌0.8%。超微（AMD）急挫5.7%，美銀全球研究下調了超微的評級。

台灣加權股價指數昨天上漲79.98點，收在23,273.25點。台積電（2330）漲0.9%收在1,075.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 164.28 -0.59 160.00 2.68

中華電 CHT 124.87 +0.26 124.50 0.30

台積電 TSM 1,292.02 -1.90 1,075.00 20.19

聯電 UMC 43.40 -0.45 44.05 -1.48

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電 科技股

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