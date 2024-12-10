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美股收低 大陸對NVIDIA展開反壟斷調查拖累科技股

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達（NVIDIA）因大陸官方宣布對該公司展開反壟斷調查後下跌，也拖累半導體股。路透
輝達（NVIDIA）因大陸官方宣布對該公司展開反壟斷調查後下跌，也拖累半導體股。路透

美國股市周一收跌，輝達（NVIDIA）因大陸官方宣布對該公司展開反壟斷調查後下跌，也拖累科技股，投資人一面留意本周發布的通膨報告。

道瓊工業指數下跌240.59點，跌幅0.5%，至44,401.93點；標普500指數下跌37.42點，跌幅0.6%，至6,052.85點；那斯達克綜合指數下跌123.08點，跌幅0.6%，至19,736.69點。

輝達跌 2.6%，拖累費城半導體指數下跌0.8%。台積電ADR跌 1.9%。超微（AMD）急挫5.7%，美銀全球研究下調了超微的評級。

各類股普遍下跌。標普500指數11大類股中有九個下跌。

大陸反壟斷監管機構周一表示，正在對輝達展開調查，因該公司涉嫌違反2020年收購一家以色列網路公司時從中國政府獲得的有條件批准的條款。前一周，美國加強了對中國獲取先進半導體的管制。

CFRA投資策略長史托沃（Sam Stovall）說：「市場對中國調查（輝達）可能違反反壟斷法感到有些意外。因此，這件事對市場造成了一點影響。」

投資人靜候周三公布的11月消費者物價指數，這可能是聯準會（Fed）下周政策會議之前發布的最重要經濟報告。美國10年期公債殖利率從上周五的4.150%升至4.198%。

Alphabet、蘋果（Apple）和微軟公司（Microsoft） 等其他科技巨人上漲，蘋果股價上漲1.6%。

廣告公司Interpublic股價上漲3.6%，宏盟集團(Omnicom)股價下跌10%，這兩家公司達成協議，將進行期待已久的合併案。

Hershey 飆漲11%，在標普500指數中漲幅最大。彭博新聞報導，億滋國際（Mondelez）考慮收購這家巧克力製造商。

Comcast重挫 9.5%，該公司預估第4季寬頻用戶將減少 逾10 萬，導致通信服務類股下跌 1.3%。

Workday 上漲 5.1%，標普道瓊指數上周說這家公司將被納入標普500 指數。

NVIDIA 中共 反壟斷 指數 標普 美國 美股

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