英外相到訪後 陸恢復英國豬肉進口

英國政府今天表示，在外交大臣拉米（David Lammy）10月訪問中國後，中方進一步解除對英國豬肉既有進口限制，這可望為英國豬肉產業增加約8000萬英鎊營收。

根據英國豬肉產業公會（National Pig Association）資料，中國2020年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球疫情期間，暫停多家英國豬肉工廠的對中出口執照。當時英國境內曾發生數起豬隻染疫案例。不過，隨著中方陸續解除各項防疫和進口限制措施，英國仍有部分豬肉廠未能重啟對中出口。

英國政府今天發布的資料顯示，近日英國有兩大豬肉廠獲准「即刻」重啟對中出口，中國於疫情期間對英國未加工豬肉實施的進口限制宣告終結，業界估計這可望為英國豬肉產業增加約8000萬英鎊（逾新台幣33億元）營收。

據統計，中國是英國豬肉最大單一國家出口市場，去年從英國的進口額約1億8000萬英鎊。全球約50%豬肉消費集中在中國。

英國商業暨貿易部主責貿易政策的副大臣亞歷山大（Douglas Alexander）說，「經濟成長」是現任英國政府所有工作的核心，為英國業者開啟出口機會對促進經濟成長至關重要。

不過，儘管中方解禁為英國豬肉產業注入強心針，產業公會期刊「豬世界」（Pig World）指出，中國近期豬肉進口總額呈下滑趨勢，原因包括當地產業已逐步走出非洲豬瘟陰影。海關資料顯示，今年前3季中國的英國豬肉進口額仍有1億1700萬英鎊水準，但新鮮豬肉與冷凍豬肉的進口量較去年下滑11.5%。

「豬世界」並提到，中方在COVID-19疫情後，遲遲不願解除對英國豬肉進口的限制，看來不僅有食品安全、還有政治因素考量。

英國今年7月舉行國會大選，保守黨落敗，由工黨接替執政。保守黨執政後期因為國家安全、香港等議題與北京關係趨於緊張，工黨上台後則強調英國須與中國建立「務實」、穩定的關係。

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）擬於明年初訪中，共同主持2019年之後即停擺的英中經濟財金對話（EFD）。首相施凱爾（Keir Starmer）表示，他期待EFD有助雙方探索更多投資計畫、以及英國企業在中國享有更公平待遇。