川普擬徵收25%關稅 「達摩克利斯之劍」令汽車行業顫抖

自川普宣佈計劃對墨西哥和加拿大進口產品徵收25%的關稅以來，高管和分析師一直在試圖找出該「達摩克利斯之劍」對已經面臨電動汽車需求減弱的汽車行業的潛在損害。

標準普爾全球在一份報告中表示，如果美國對歐洲、墨西哥和加拿大徵收進口關稅，歐洲和美國汽車製造商的年度核心利潤將損失高達17%，並警告稱信用評級可能會被下調。

分析師表示，通用汽車、福特和克萊斯勒母公司Stellantis將成為唐納德·川普承諾對墨西哥和加拿大進口產品徵收關稅的最嚴重汽車製造商之一。

對美國三大汽車製造商的威脅，源於全球汽車行業在過去四十年中發展起來的複雜跨境供應鏈。

「雖然人們普遍認為對來自墨西哥或加拿大的任何車輛或產品徵收25%的關稅可能會造成破壞，但投資者低估了這種破壞性。」巴克萊分析師Dan Levy表示。

墨西哥和加拿大是在美國銷售汽車的廠商的重要製造中心，這意味著世界上大多數大型製造商都容易受到關稅的影響。

Bernstein分析師Daniel Roeska表示，Stellantis在美國銷售的汽車和卡車中約有40%是從墨西哥或加拿大進口的。通用汽車和福特的這一比例分別為30%和25%。

巴克萊估計，除非這些公司採取措施減輕關稅的影響，否則這三家總部位於底特律的汽車製造商的利潤可能會被徵稅所抹去。

在歐洲汽車製造商中，大衆受影響最大，其45%的美國銷售額來自墨西哥和加拿大生產的汽車，儘管美國市場僅佔該集團總收入的一小部分。

日本的日產和本田也在墨西哥生產大量汽車，出口到美國。

供應鏈影響

雖然對出口到美國的汽車徵收關稅會給該行業帶來痛苦，但分析師表示，更大的危險是川普政府還對從墨西哥和加拿大運來的個別汽車零部件徵收關稅。

法國巴黎銀行分析師James Picariello表示，對墨西哥製造的零部件徵收關稅將帶來毀滅性的後果。「我認為這在經濟上不可行。」James Picariello說，「最終，關稅成本會落在消費者身上。」

在美國組裝的汽車嚴重依賴來自加拿大和墨西哥的零部件。根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的文件，在記錄為在美國組裝的141款車型中，衹有68款的發動機和變速箱在美國製造。

該監管機構的數據還顯示，對於42款車型，來自墨西哥的零部件佔車輛零部件總價值的15%以上。

墨西哥的海關申報顯示了該國向美國市場提供的零部件範圍。8月最後一周，美國提交約35000份申報單，涉及價值7億美元的汽車零部件出貨量。

數據公司Export Genius編製的申報單顯示，美國製造商採購的零部件包括轉向系統、電動汽車充電端口和扶手的零部件。

經合組織編製的另一組增值數據顯示，2020年，來自墨西哥和加拿大的零部件佔美國組裝汽車總價值的10%左右，來自中國的零部件則佔5.4%。

汽車業高管表示，川普的計劃也可能迫使該行業以其他方式重新考慮其供應鏈。

一家日本大型汽車製造商的高管表示，當選總統可能會利用對墨西哥和加拿大徵收關稅的威脅，迫使汽車製造商停止使用中國製造的軟件和其他技術。

拜登政府今年提高了對中國進口產品的關稅，包括對中國電動汽車徵收100%的關稅，儘管去年此類汽車僅佔美國電動汽車市場的1%。

對中國軟件的禁令將迫使西方和其他亞洲汽車製造商尋找新的技術供應商，鑑於中國公司取得的進步，這是一個重大挑戰。

汽車製造商可以提高美國產量，通過削減成本或提高價格來減緩財務打擊。

「底特律三巨頭」在美國有足夠的閒置產能，可以將生產從墨西哥和加拿大轉移。然而，對於歐洲競爭對手來說，這將是一項成本更高、更耗時的工作。

大衆汽車或許能夠將部分生產轉移到南卡羅來納州的新電動汽車工廠，預計其Scout品牌汽車將在那裡生產。相比之下，寶馬和梅賽德斯-奔馳在美國的工廠幾乎沒有閒置產能。

「汽車公司知道如何削減成本，他們有驚人的復甦能力。」一位歐洲汽車製造商的高管表示，

「我認為我們更有靭性，」英國超級跑車製造商邁凱倫的首席執行官Michael Leiters說。但他補充說：「顯然保護主義和關稅對經濟一點好處都沒有。」

加拿大面臨的風險

每天有36億美元貨物穿越美加邊境，兩國之間的經濟聯繫十分密切。但這些聯繫現在正處於危險之中。川普承諾將對來自加拿大和墨西哥的產品徵收25%的關稅。這一大膽擧措旨在向鄰國施壓，同時推進「購買美國貨」議程，以加強美國經濟。如果成功，它可能從根本上重塑北美的經濟格局。

一個問題凸顯出來：加拿大真正面臨的風險是什麽？Ivey綜合管理和國際商務教授Andreas Schotter對此進行了詳盡的闡述：

嚴重依賴跨境供應鏈的行業將受到最嚴重的打擊。尤其是汽車行業，其20%的投入來自跨境採購，面臨著成本大幅增加和中斷的問題。能源行業、化學和塑料製造業、林業產品和機械行業也極易受到影響。

關稅不太可能給美國消費者帶來顯著的好處。相反，它將導致依賴加拿大進口的商品價格上漲，例如汽車零部件，從而增加住房和汽車成本。競爭減少也可能進一步加劇某些類別的價格通脹。

雖然關稅可以鼓勵一些國內製造業，但它通過增加進口商品的成本，有可能破壞現有的供應鏈，提高運營成本，並降低整體效率。這些因素可能會抵消美國工業的任何好處，最終削弱其全球競爭力。

加拿大政策制定者必須超越漸進式方法，採取大膽的變革性政策。這包括啓動50億加元以上的戰略產業基金，快速批準關鍵製造項目，改革《競爭法》以允許戰略性國內整合，並明確創造激勵措施，比如「零權重出口」，本質上是加倍非實體數字和服務出口。此外，必須成立一個專門的貿易協定實施工作組，其中包括私營部門領導，以使現有的貿易協定對各種規模的企業來說都更容易獲得和更實用。最後，增加接受教育的機會，並允許教育機構在可曡加學位課程、雙學位和「邊工作邊學習」的混合課程方面進行創新。

「歐洲底特律」面臨威脅

斯洛伐克因其蓬勃發展的汽車業而被稱為「歐洲底特律」，人均汽車產量超過世界上任何其他國家/地區。

川普「美國優先」的經濟政策承諾對所有進入美國的商品徵收關稅，這可能會損害這個中歐國家作為全球汽車生產領導者的聲譽。

川普首次宣佈的關稅中沒有提到歐洲，這被視為歐盟政策制定者的好消息，儘管歐盟27國可能擔心川普將注意力轉向該地區的汽車行業衹是時間問題。

但這對斯洛伐克來說將是大問題。這個僅有550萬人口的國家嚴重依賴美國貿易，汽車佔其對美出口的很大一部分，該行業間接雇用超過25萬人。

「斯洛伐克已經變成歐洲的底特律，」位於斯洛伐克首都佈拉迪斯拉發的智庫Globsec首席經濟學家Vladimir Vaňo表示。

Vladimir Vaňo表示，德國大衆是第一家發現斯洛伐克工程和製造潛力的汽車製造商，從組裝變速箱開始，然後迅速擴大到整車製造。

除了大衆在佈拉迪斯拉發的工廠外，Stellantis旗下的標致、現代汽車的起亞和塔塔的捷豹路虎都已在該國建立製造中心。

瑞典沃爾沃汽車公司於2022年宣佈，計劃成為在該國運營的第五家汽車公司，並計劃於2026年在斯洛伐克東部開設一家氣候中性工廠。沃爾沃表示，這家耗資12億歐元（12.6億美元）的工廠將衹生產電動汽車。

當被問及斯洛伐克預計在多大程度上擔心川普關稅的前景時，Vladimir Vaňo說，「這令人擔憂。但這是一種觀望、無能為力的做法。」

他補充說，雖然斯洛伐克在短期內似乎「無能為力」，但該國的汽車製造商在過去已經證明自己在應對挑戰方面相對較好。

斯洛伐克與瑞典並列為歐洲第三大乘用車對美出口國，2023年對美出口額達40億歐元。

然而值得注意的是，斯洛伐克乘用車出口佔其對美整體出口額的近四分之三（74%），這使得該國極易受到川普關稅威脅的影響。

經濟學人智庫汽車分析師Arushi Kotecha表示：「斯洛伐克迄今為止在汽車生產方面顯然表現非常出色，但現在它面臨著一些挑戰。」

其中一個問題來自中國。Arushi Kotecha表示，歐洲議員試圖通過不允許比亞迪等中國汽車製造商過多地滲透區域市場（無論是銷售還是投資）來堅守自己的立場。

「至少對中國來說，這是確定的，因為這些關稅已經發生。當然，隨著川普的當選，也存在一些不確定性，」Arushi Kotecha說。

「川普的問題在於，他發出了很多威脅，但他並不總是堅持到底──或者說他堅持到底的程度各不相同，」她補充道。

歐洲汽車巨頭面臨「完美風暴」挑戰

除了斯洛伐克，德國陷入危機的汽車行業都可能極易受到川普關稅的影響。

根據統計機構Eurostat和ING Research滙編的數據，歐洲最大的經濟體德國是該地區迄今為止最大的乘用車對美出口國，去年出口額達230億歐元。這佔德國對美出口總額的15%。

荷蘭銀行ING運輸和物流高級行業經濟學家Rico Luman表示，美國對歐洲汽車徵收關稅的前景可能會使德國糟糕的情況更加惡化。

「它是製造業的核心。」Rico Luman表示，「因此，汽車行業最終與鋼鉄行業和化學工業聯繫在一起，因此這裡涉及的是整個供應鏈。」

參考鏈接：https://www.ft.com/content/3d21261d-6c58-4487-9191-1c848df9fde9

https://www.cnbc.com/2024/11/27/trump-tariffs-threaten-to-hobble-slovakias-thriving-car-industry.html

https://www.ivey.uwo.ca/impact/read/2024/11/ask-the-experts-trumps-25-tariff-plan/